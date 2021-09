Wynn Resorts Aktien: Warum dieser Investor sie gerade gekauft hat!

Jim Lebenthal von Cerity Partners kaufte kürzlich die Aktie von Wynn Resorts Ltd (NASDAQ:WYNN) als Wiedereröffnungsstrategie, sagte er am Dienstag im “Fast Money Halftime Report” von CNBC.

Lebenthal geht davon aus, dass die Bedenken bezüglich der COVID-19-Delta-Variante nachlassen werden, was zu einem steigenden Interesse an Wiedereröffnungswerten führen dürfte. Viele der Wiedereröffnungstitel haben in den letzten drei Monaten einen Abwärtstrend verzeichnet.

Wynn Resorts



