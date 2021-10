Wynn Resorts-Aktie: Warum Jim Cramer sie heute kauft!

Überblick

Jim Cramer plant den Kauf von 75 Aktien von Wynn Resorts Ltd (NASDAQ:WYNN) zu einem Preis von 88,18 Dollar pro Aktie für seine Wohltätigkeitsstiftung, sagte er am Montag in einem Brief an die Mitglieder des“Investing Club” von CNBC.

“Wir stocken diese Position auf, weil wir der Meinung sind, dass die breite Rallye bei chinesischen Tech-Aktien wie Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung