Wynn Resorts Aktie: Analyst sorgt sich um übertriebene Bedenken!

Die Erholung des Coronavirus in China ist ein Plus für eine Kasino-Aktie, die auf dem gleichen Niveau gehandelt wird wie im April, so ein Analyst von Morgan Stanley. Thomas Allen stufte Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) von Equal-weight auf Overweight hoch und hob das Kursziel von $90 auf $95 an. Die Bedenken rund um den VIP-Markt in Macau seien übertrieben, sagte Allen in einer Notiz



