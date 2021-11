Wyndham Hotels-Aktie: Nimmt fünf neue Microtel Inn & Suites auf!

Überblick(NYSEWH) hat mit dem Entwickler Matt Braun von Braun Hospitality LLC eine Vereinbarung über fünf neue Microtel Inn & Suites by Wyndham Hotels in Oregon unterzeichnet. Die Hotels gesellen sich zu den rund 300 Microtel-Hotels in den USA und den über 80 Microtel-Häusern, die das Unternehmen in den USA plant. Die Vereinbarung sieht neue Microtel Inn & Suites in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!