Wyndham-Aktie: Neuer Kauf!

Überblick Tishman Realty und Cross Lake Partners haben das Wyndham Grand Orlando Bonnet Creek Hotel von Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE:WH) erworben. Die finanziellen Bedingungen des Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben. Das Wyndham Grand Orlando Bonnet Creek ist ein Hotel der gehobenen Kategorie mit 400 Zimmern und liegt am 14651 Chelonia Parkway in Orlando, Florida. Das 2011 erbaute 14-stöckige Full-Service-Hotel verfügt über… Hier weiterlesen