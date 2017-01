Wuzhen startet in Zusammenarbeit mit Weta Workshop und 421 Studio das Wuzhen International Project of Future Visual Arts für neue Inspirationen

Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - Das "Wuzhen International Projectof Future Visual Arts", das von Culture Wuzhen Co., Ltd., WetaWorkshop aus Neuseeland und 421 Studio aus Peking organisiert und am13. Dezember 2016 in der North Silk Factory im chinesischen OrtWuzhen eröffnet wurde, präsentiert noch bis 31. Mai 2017 die Arbeitenaus über 20 Jahren Weta Workshop und die Welt von Dr. Grordbort.Foto: http://mma.prnewswire.com/media/454564/1965311119.jpgIm Rahmen dieses Projekts werden Zeugnisse von besonderserwähnenswerten Spezialeffekte-Machern, Produzenten undEinflussnehmern aus der Film- und Spiele-Branche präsentiert, so z.B. von Sir Richard Leslie Taylor, Filmproduzent und Mitbegründer vonWeta Workshop, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung undNeugestaltung der Bildenden Künste und den Interaktionsmodellen vonFilm, TV, Internet und Spielen liegen.Die rückblickende Ausstellung "Past 20 Years of Weta Workshop"gibt Einblicke in die Welt dieser erstklassigenSpezialeffekte-Macher. Zehn großformatige Schaukästen von WetaWorkshop, die aus Neuseeland stammen, zeigen Skulpturen,Arbeitsplätze und Entwicklungsverfahren für Spezialeffekte.Die ganzheitliche Darstellung der Welt von Dr. Grordbort zeigt einneues Abenteuer in einem virtuellen Kosmos, in dem das Publikum einatemberaubendes Werk aus nächster Nähe sieht, das die Entwicklung vonSpielen auf den Kopf stellt. Das aufstrebende Fantasiekonzept zeigteine sonderbare Weltsicht.Unterdessen wurde die "Wuzhen International Design Competition ofFuture Visual Concept Arts" und das "Wuzhen International FundProject of Future Visual Arts" gestartet, um vielversprechendeTalente im Bereich der Bildenden Künste zu entdecken und eineGrundlage für die zukünftige Entwicklung der Bildenden Künste,Spezialeffekte und TV- & Filmtechnik zu schaffen.Chen Yu, Vorsitzender des Wuzhen International Projects of FutureVisual Arts, erklärte, dass über das Projekt eine ganzheitlichePlattform für wegweisende Arbeiten, Techniken, Ressourcen undZusammenarbeiten im Bereich Bildende Künste geschaffen werden soll.Diese soll die Weitergabe von Wissen und Technologie in der Branchefördern und die vielfältige Entwicklung der Bildenden Künste auseiner globalen Sicht begünstigen.Informationen zu WuzhenWuzhen ist 1,5 Stunden mit dem Auto von Shanghai entfernt undzählt zu den angesagtesten Urlaubsorten in China. Als Wasserstadt istWuzhen für ihr reiches kulturelles Erbe bekannt. Neben der bis zu1300 Jahre alten, gut erhaltenen traditionellen Kunst undStadtlandschaft engagiert sich Wuzhen auch für moderne kulturelle undkünstlerische Ausstellungen und Veranstaltungen wie das WuzhenTheatre Festival und die Wuzhen International Contemporary ArtExhibition zur Förderung des internationalen kulturellen Austauschsund Dialogs.Pressekontakt:Xu Hong+86-182-5836-9925wuzhenpr@163.comOriginal-Content von: Culture Wuzhen Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell