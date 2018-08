Wuxi Sunlit Science and: Aktienanalyse vom 09.08.2018: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Kurs der Aktie Wuxi Sunlit Science and stand am 08.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1,69 HKD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Wuxi Sunlit Science and entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,63 % ist Wuxi Sunlit Science and im Vergleich zum Branchendurchschnitt Machinery (1,89 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,74 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wuxi Sunlit Science and derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,26 HKD, womit der Kurs der Aktie (1,69 HKD) um -25,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,9 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -11,05 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,71. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Wuxi Sunlit Science and zahlt die Börse 5,71 Euro. Dies sind 93 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Machinery" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 78,4. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.