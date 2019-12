Wuxi New Hongtai Electrical: Tut sich da was?

An der Heimatbörse Shanghai notiert Wuxi New Hongtai Electrical per 27.12.2019, 01:26 Uhr bei 14.95 CNY. Wuxi New Hongtai Electrical zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Unsere Analysten haben Wuxi New Hongtai Electrical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Wuxi New Hongtai Electrical anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 74,68 Punkten, was bedeutet, dass die Wuxi New Hongtai Electrical-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 29,73, was bedeutet, dass Wuxi New Hongtai Electrical hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Damit erhält Wuxi New Hongtai Electrical eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Wuxi New Hongtai Electrical. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wuxi New Hongtai Electrical daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wuxi New Hongtai Electrical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wuxi New Hongtai Electrical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,51 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen Mehrertrag in Höhe von 0,41 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.