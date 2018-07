Wuxi Boton: Was für eine Entwicklung!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Wuxi Boton unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen". Die Wuxi Boton-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 14,93 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Wuxi Boton entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,32 liegt Wuxi Boton unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Manufactured Goods" weist einen Wert von 89,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

