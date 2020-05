Wuxi Biologics Cayman: Heikles Investment oder sichere Bank?

Wuxi Biologics Cayman weist am 14.05.2020, 05:56 Uhr einen Kurs von 132.97 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wuxi Biologics Cayman einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wuxi Biologics Cayman jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Wuxi Biologics Cayman wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Sell"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Wuxi Biologics Cayman liegt bei 19,11, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Wuxi Biologics Cayman bewegt sich bei 26,79. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wuxi Biologics Cayman verläuft aktuell bei 96,27 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 134,9 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +40,13 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 112,96 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Wuxi Biologics Cayman-Aktie der aktuellen Differenz von +19,42 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".