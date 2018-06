Wutzwerge - Strategien, um kleine Trotzköpfe zu beruhigen

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Das kennen alle Eltern von kleinenKindern. Eben noch ist die Atmosphäre völlig entspannt und quasi vonjetzt auf gleich wird aus dem entzückenden Kind ein kleiner Wutzwerg,der schreit, kreischt und weint, weil er etwas anders möchte alsseine Eltern. Max Zimmermann hat für uns nachgefragt, wie man diesenTrotz-Alarm umschiffen kann:Sprecher: Morgens führt der Zeitdruck schnell zu Konflikten undlöst bei den Kleinen flott mal Kreisch-Alarm aus, schreibt dasApothekenmagazin "Baby und Familie". Das braucht niemand, und sohaben wir Chefredakteurin Stefanie Becker gefragt, wie manentspannter in den Tag kommen kann:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Ja, häufig geht es dabei um die Kleidung, die das Kleineausgerechnet heute nicht anziehen will. Und dann hilft es oft, wennSie abends in Ruhe schon das Outfit für den nächsten Tag gemeinsamraussuchen. Dabei können Sie dann auch erklären, warum es morgen zumBeispiel besser ist, Hose und Turnschuhe anzuziehen, weil eben einAusflug ansteht."Sprecher: Nach der Kita will man noch schnell mit dem Nachwuchseinkaufen, und da wartet dann schon wieder die nächste Hürde. Wiekommt man am besten durch die Quengelzone an der Supermarktkasse?O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden"Stellen Sie sich dort an, wo es möglichst wenig Süßigkeiten inAugenhöhe der Kleinen gibt, und lassen Sie das Kind mithelfen, alsozum Beispiel, die Ware aufs Band zu legen. Vielleicht hilft auch einAblenkungsmanöver und Sie machen einen Wettkampf daraus, wer mehrTeile schafft. Und ist das Kind schon ein bisschen größer, dannkönnen Sie ihm auch klarmachen, dass grundsätzlich nichts von denNaschereien an der Kasse gekauft wird."Sprecher: Kinder brauchen Grenzen, denn sie geben ihnen Halt undOrientierung und Kinder testen jeden Tag aufs Neue, ob die Regelnnoch gelten. Sollte man konsequent bleiben, auch wenn häufigWutanfälle die Folge sind?O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Wenn Ihr Kleines zum Beispiel immer wieder versucht, dieSchublade der Kommode zu öffnen, an die es nicht rangehen soll, dannschauen Sie sich gemeinsam den Inhalt an. Und dann machen Sie IhremKind aber klar, dass das Mamas und Papas Schublade ist und für dasKind tabu. Und wird das Kind wütend, dann lenken Sie es ab, bleibenaber bitte bei Ihrem "Nein"."Abmoderationsvorschlag: Wir drücken die Daumen, dass Sie mitdiesen Strategien kleine und große Trotzköpfe schnell beruhigenkönnen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell