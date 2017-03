Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Porsche Macan diesel/Macan diesel S, Cayenne diesel/Cayenne diesel S und Panamera diesel vom Dieselskandal betroffen ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Anwaltskanzlei ROGERT &ULBRICH macht PORSCHE-Dieselfahrer darauf aufmerksam, dass auch dieFahrzeuge der Marke PORSCHE und der Typen Macan, Cayenne und Panameravom Dieselabgasskandal betroffen sind.Obwohl derselbe Motor in den Fahrzeugen der Typen Macan, Cayenneund Panamera einerseits und den Fahrzeugen der Typen Macan S undCayenne S andererseits verbaut sei, liege erstaunlicherweiselediglich eine Rückrufaktion für den Macan/Macan S vor. Das bedeuteaber nicht, dass die anderen vorgenannten Fahrzeuge nicht vomAbgasbetrug betroffen seien, erläutern die Anwälte."Viele PORSCHE-Fahrer haben darauf vertraut, dass die von ihnenerworbenen Fahrzeuge einen guten Kompromiss zwischen sportlich-agilemFahren und ökonomischer und ökologischer Effizienz darstellen. Siefühlen sich zu Recht durch den Hersteller und den Volkswagen-Konzernbetrogen, da die betroffenen Fahrzeuge die für sie geltendeneuropäischen Umweltnormen nur unter Verwendung einer unzulässigenAbschalteinrichtung einhalten. Für die kleinen Diesel unter dem NamenEA 189 sei das vielen bereits bekannt, für die größeren 6-Zylindersetze sich diese Erkenntnis erst langsam durch", erläutertRechtsanwalt Ulbrich, Partner der Anwaltskanzlei.Sein Partner Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Rogert ergänzt: "Wirhaben mittlerweile alleine 60 Macan/Macan S-Dieselfahrzeuge, für diewir den Rücktritt vom Kaufvertrag durchsetzen. Nachdem die Porsche SEzunächst ein Einlenken signalisiert hatte, der Ankündigung dann abernichts folgte, haben wir mittlerweile die ersten Klagen eingereicht -viele weitere werden folgen".PORSCHE bestreit die Verwendung einer illegalenAbschalteinrichtung, so die Anwälte weiter. Aus diesem Grunde sähensie sich veranlasst, neben "der rechtlichen Durchsetzung derAnsprüche der Geschädigten auch den technischen Nachweis" zuerbringen, gibt Rechtsanwalt Ulbrich zu verstehen.Mit besonderer Spannung verfolgen die Rechtsanwälte die sinkendenPreise auf dem Gebrauchtwagenmarkt für die vom Abgasbetrugbetroffenen Fahrzeuge. Insbesondere im Stuttgarter Raum wird derPreisverfall in den kommenden Monaten eklatant sein, so dieEinschätzung der Anwälte. Die Betroffenen seien dann nicht nur voneiner erheblichen Einschränkung ihrer Mobilität betroffen sondernauch von einem erheblichen Eingriff in ihr Vermögen. Dieser Griff ansPortemonnaie müsse jedoch nicht wehrlos hingenommen werden. Da dieFahrzeuge vom Abgasskandal betroffen sind, bestehe die Möglichkeit,den Kaufpreis von dem Händler und/oder dem Herstellerzurückzuverlangen. Lediglich eine Nutzungsentschädigung für diegefahrenen Kilometer müsse man sich in diesem Falle anrechnen lassen.Der entsprechende Auskehrungsbetrag liege bereits jetzt zumeisterheblich über dem zu erzielenden Marktpreis beim Verkauf einesentsprechenden Fahrzeugs.Nähere Informationen haben die Anwälte unterauto-rueckabwicklung.de zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRechtsanwalt/WirtschaftsjuristRogert & UlbrichRechtsanwälte in PartnerschaftKönigsallee 2bRegus, Eingang gegenüber Dreischeibenhaus, 5. Etage40212 Düsseldorf+49 (0)211/310638-0 (Tel.)+49 (0)211/310638-10 (Fax)http://www.auto-rueckabwicklung.deRogert@ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell