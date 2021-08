Wussten Sie, dass Robinhood seine Kundenorders verkauft?

Seit Anfang 2020 hat die Anzahl neuer Aktionäre und Spekulanten

in den USA und in Europa drastisch zugenommen. Wie zuletzt in den

Jahren 1999/2000 kamen die Discountbroker auch in den vergangenen

Monaten mit der Bearbeitung neuer Kontoeröffnungsanträge kaum

hinterher, so groß war die Nachfrage.

Stark wachsendes Interesse an der Börse ist typisch für die

Endphase einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung