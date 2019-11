Stuttgart (ots) -SWR Reisereportage "Expedition in die Heimat - Fränkische Landpartie" amFreitag, 22. November 2019 im SWR FernsehenWo der Main seine Schleifen durch sanft hügelige Landschaften zieht, wo derFrankenwein angebaut und zünftiges Essen auf den Tisch kommt, macht sich SWRModeratorin Annette Krause für die Reisereportage "Expedition in die Heimat" imSWR Fernsehen auf zu einer Entdeckungstour. Sie beginnt ihre Reise im KlosterBronnbach bei Wertheim im Norden Baden-Württembergs. Von dort geht es überGiebelstadt, Sommerhausen und Randersacker bis in die Residenzstadt Würzburg. InGesprächen mit Winzern, Sterneköchen, Künstlern und Burgbesitzern ergründet sie,was die Region auszeichnet. Die Sendung "Expedition in die Heimat - FränkischeLandpartie" ist am Freitag, 22. November 2019 im SWR Fernsehen zu sehen.Ländlich, aber mit WeltgeltungMit Pater Joachim taucht Annette Krause in der ehemaligen Zisterzienser-AbteiBronnbach in eine andere Welt ein. Die lange Geschichte der Klosteranlage hatein reiches Erbe romanischer, gotischer und barocker Zeugnisse hinterlassen. DieModeratorin erfährt, warum hier einmal ein portugiesischer König gewohnt hat,der Teile der Klosteranlage zum Schloss umbauen ließ. Ob das Eigentum vonSchlössern und Burgen glücklich macht? Familie von Mallinckrodt hat vor 40Jahren Burg Gamburg im Taubertal gekauft. Annette Krause lernt, dass esgleichzeitig eine Lust, aber auch eine Last ist, eine Burg zu besitzen. InGiebelstadt bewohnt das Düsseldorfer Designer-Duo Otto Drögsler und Jörg Ehrlichein ehemaliges Wasserschloss. Mit ihrem Modelabel "Odeeh" beglücken sieGroßstadtfrauen in aller Welt und genießen das Leben in der fränkischen Provinz.In Sommerhausen bestaunt Annette Krause das kleinste Theater Deutschlands. DasTorturmtheater mit seiner kaum 20 Quadratmeter großen Bühne erlangte durch denTheatermacher Veit Relin überregionale Bekanntheit und wird heute von AngelikaRelin weitergeführt. Ob der fränkische Wein besondere Glücksgefühle auslöst,findet Annette Krause in Randersacker heraus. Im mehrfach prämierten Weingut"Schmitt's Kinder" taucht sie tief in die jahrhundertealte WeinbautraditionFrankens ein. In Würzburg endet Annette Krauses Fränkische Landpartie. Auf deralten Mainbrücke, dem Wahrzeichen der Stadt, kommt sie beim "Brückenschoppen"mit Einheimischen ins Gespräch darüber, was wunschlos glücklich macht.Sendung:"Expedition in die Heimat - Fränkische Landpartie"Freitag, 22. November 2019, von 20:15 bis 21 Uhr im SWR FernsehenInformationen zur Sendung unter SWR.de/expedition.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, unterARDmediathek.de zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/expedition-in-die-heimat-frankenland.Fotos über ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell