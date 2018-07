Wunschfilmaktion im KiKA-Sommerferienprogramm / KiKA startet ab 9. Juli in die schönste Zeit des Jahres

Erfurt (ots) - Endlich Ferien! Jetzt heißt es: Ranzen in die Eckeund Sonne genießen. Langeweile hat keine Chance, denn: spannendeFilme, actionreiche Abenteuer, erfrischende Shows und vieles mehrstehen in der schulfreien Zeit bei KiKA auf dem Programm. DieHighlights für die perfekten Ferien gibt es vom 9. Juli bis 31.August - im TV und natürlich auf kika.de, auf kikaninchen.de und imKiKA-TEXT.KiKA Wunschfilm-Aktion im SommerEinmal selbst über das Fernsehprogramm bestimmen: "Dein Wunschfilmin LOLLYWOOD" macht es ab 20. Juli bei KiKA möglich. Die Abstimmungbeginnt jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung. Die Zuschauer*innenentscheiden, welcher Film auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz freitags um19:30 Uhr gezeigt wird. Zur Auswahl stehen Klassiker undNeuverfilmungen:"Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD" - Die Filmauswahl Am 20. Juli 2018(1) "Wir Kinder aus Bullerbü" (ZDF); (2) "Vilja und die Räuber"(KiKA); (3) "Mister Twister - Eine Klasse macht Camping" (ZDF)Am 27. Juli 2018(1) "Doktor Proktors Pupspulver" (hr); (2) "Trommelbauch" (MDR);(3) "Das Rotkäppchen-Ultimatum" (Degeto)Am 3. August 2018(1) "Meisterdetektiv Kalle Blomquist lebt gefährlich!" (ZDF); (2)"Das Geheimnis der Murmelgang" (hr); (3) "Der kleine Nick machtFerien" (WDR)Am 10. August 2018(1) "Das Geheimnis der Mondprinzessin" (ZDF); (2) "Zorro. Aufbrucheiner Legende" (KiKA); (3) "Käpt'n Säbelzahn und der Schatz das LamaRama" (WDR)Am 17. August 2018(1) "Mullewapp - eine schöne Schweinerei" (WDR), (2) "Der kleineRabe Socke - Das große Rennen" (SWR); (3) "Ritter Rost - DasSchrottkomplott" (ZDF)Am 24. August 2018 gehen drei Filme ins Rennen, die aus derInitiative "Der Besondere Kinderfilm" entstanden sind. KiKA engagiertsich gemeinsam mit ARD und ZDF, der Filmwirtschaft und der Politik indieser Initiative, die dem Kinderfilm in Deutschland mehr Präsenz undein stärkeres Gewicht geben soll. Zur Auswahl stehen:(1) "Winnetous Sohn" (ZDF/KiKA); (2) "Auf Augenhöhe" (ZDF/KiKA);(3) "Ente gut" (MDR)Beginnend mit dem 13. Juli findet das Voting wöchentlich aufkika.de statt. Es bleibt spannend bis zum Schluss: Welcher Filmgewonnen hat, erfahren die Zuschauer*innen erst mit der Ausstrahlung.Serienspaß, Abenteuerlust und spannende Unterhaltung An denschulfreien Vormittagen gibt es neben KiKANiNCHEN ein Wiedersehen mitden beliebten Serienhelden "Shaun das Schaf" (WDR), "FeuerwehrmannSam" (KiKA) oder "Heidi" (ZDF). Ab 9:45 Uhr erleben die Ferienkinderextralange Abenteuer mit ihren Lieblingsstars: "Peter Pan" (ZDF),"Yakari" (KiKA) und "Hexe Lilli" (WDR)."krass nass!" (SWR) wird es ab 20. August um 13:45 Uhr in deractionreichen Spielshow. Keine Ferien hingegen gibt es auf "SCHLOSSEINSTEIN" (MDR) - täglich ab 14:10 Uhr können die Zuschauer*innenverfolgen, welche Alltagsprobleme die Schüler des Internatsbewältigen. Magisch wird es anschließend bei "H2O - PlötzlichMeerjungfrau" (ZDF), bevor später weitere Helden wie "Super Wing"(KiKA) die Kinder auf Entdeckungsreise mitnehmen. Ab 19:00 Uhraktiviert "Garfield" (HR) täglich vom 14. Juli bis 18. August dieLachmuskeln, wenn der gefräßige Kater auf Jagd nach Lasagne geht.Zusätzliche Informationen finden Sie in der KiKA-Presseloungeunter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell