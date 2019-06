Wunsch trifft Wirklichkeit: Angebot und Nachfrage von Mietwohnungen klaffen auseinander

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Angebote sowie der daraufabgegebenen Kontaktanfragen von immowelt.de zeigt: Wer im unterenPreissegment sucht, stößt in den meisten Städten auf ein geringesAngebot.- In München richten sich die Hälfte aller Anfragen an Wohnungenbis 840 Euro Kaltmiete, die aber nur 18 Prozent des Angebotsausmachen- Suchendende kalkulieren auch in Frankfurt (649 Euro) und Hamburg(580 Euro) mit hohen Preisen, kämpfen damit aber um 20 Prozent bzw.24 Prozent des Angebots- Lediglich in Dresden und Leipzig ist der Markt ausgeglichen:Dort entfällt die Hälfte der Anfragen auf knapp die Hälfte desAngebotsIn einer deutschen Großstadt eine günstige Wohnung zu finden, istkeine leichte Aufgabe. Das niedrigpreisige Segment ist heiß umkämpft.In den meisten Städten klaffen die Wünsche der Suchenden und dastatsächliche Preisniveau, zu dem Mietwohnungen angeboten werden, weitauseinander. Das zeigt eine Analyse von immowelt.de, in der fürMietwohnungen in den 14 größten deutschen Städten verglichen wurde:Bis zu welchem Mietpreis werden 50 Prozent der Anfragen gestellt undwie viel Prozent des Angebots gibt es in diesem Segment. Vor allem inMünchen, Frankfurt am Main und Hamburg sehen sich Wohnungssuchendendem geringsten Angebot gegenüber, das ihren preislichenWunschvorstellungen entspricht.München: Hälfte der Anfragen zielt auf nur 18 Prozent des AngebotsDie größte Diskrepanz herrscht in München: Dort haben sichSuchende zwar schon mit den höheren Mieten abgefunden, denn 50Prozent der Anfragen richten sich an Inserate bis zu 840 EuroKaltmiete. Diese spiegeln aber nur 18 Prozent des Angebots wider. ImMedian kosten Mietwohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt mit1.200 Euro und sind somit 360 Euro teurer als in derWunschvorstellung.In Frankfurt am Main entfällt die Hälfte der Anfragen aufMietobjekte bis zu 649 Euro, doch nur 20 Prozent des Angebots fälltin diese Kategorie. Im Median werden Wohnungen in der Main-Metropolefür 950 Euro angeboten und sind somit 301 Euro teurer. In Hamburghält die Hälfte der Suchenden nach Objekten bis 580 Euro KaltmieteAusschau, die in der Hansestadt aber nur knapp ein Viertel (24Prozent) des Angebots ausmachen. Da in Berlin die Mietpreise zuletztstark anzogen, ist auch dort nur noch ein Viertel des Angebots in derKategorie, in der die Hälfte der Suchenden anfragt: Bei einem Niveaubis 595 Euro Kaltmiete.Leipzig und Dresden: Wunsch und Wirklichkeit am nächstenbeieinanderNeben den Städten mit großer Diskrepanz bei Angebot und Nachfrage,gibt es auch Städte, in denen die Hälfte der Anfragen auf immerhinrund ein Drittel des Angebots entfällt: In Köln (32 Prozent), Bremen(34 Prozent) und Stuttgart (35 Prozent) ist das der Fall. Amausgeglichensten ist der Mietmarkt aber in ostdeutschen Metropolen.In Leipzig entfallen 50 Prozent der Anfragen auf Inserate unter 370Euro. Diese Kategorie stellt in Leipzig auch 42 Prozent des Angebots,da der Angebotsmietpreis im Median nur 20 Euro höher liegt. Auf dasgrößte anteilige Angebot blicken indes Suchenden in Dresden, wo 46Prozent der Objekte in die Kategorie unter 399 Euro fallen, in derdie Hälfte der Anfragen gemessen wurde. Mit 11 Euro Unterschied zumMedian-Mietpreis liegt in der Elb-Metropole auch die geringsteAbweichung zwischen Wunsch und Wirklichkeit vor.Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Downloadbereit:http://ots.de/d9mXa9BerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 14 deutschenGroßstädten mit über 500.000 Einwohnern waren 150.000 im Jahr 2018auf immowelt.de inserierte Angebote sowie die darauf abgegebenenKontaktanfragen. Die Mietpreise spiegeln den Median derNettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der mittlereWert der Angebotspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unterhttps://www.immowelt-group.de/presse/pressemitteilungenkontakt/Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 50 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2019Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell