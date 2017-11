"Wunderwelt Schweiz": Max Moor präsentiert 3sat-Doku-Reihe über Schweizer Paradiese (FOTO)

Mainz (ots) -ab Montag, 13. November 2017, 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungenDie Schweiz braucht sich hinter den exotischen Naturparadiesendieser Welt nicht zu verstecken. So klein sie auch ist, ihreabwechslungsreiche Natur ist einzigartig und steckt vollerÜberraschungen. In der Reihe "Wunderwelt Schweiz" porträtiert MaxMoor ab Montag, 13. November 2017, 20.15 Uhr, vier ganz besondereRegionen der Schweiz.Die erste Folge führt in "Die Jura-Region". Das Juragebirge - derkleine Bruder der Alpen - verläuft im Nordosten der Schweiz entlangder französischen Grenze. Im Vergleich zu den touristischen Hotspotsdes Alpenlandes ist das facettenreiche Mittelgebirge relativunbekannt und bietet viel unberührte Natur. Vom Sommer im idyllischenVallée de Joux bis zum bitterkalten Winter im kältesten Ort derSchweiz - das Jahr im Jura steckt voller Überraschungen.Weiter geht es um 21.05 Uhr ins "Winterliche Graubünden". In derNatur herrscht zu dieser Zeit wegen Kälte, Schnee und Eis einständiger Kampf ums Überleben. Ob Steinbock, Murmeltier oderKreuzotter, sie alle haben sehr unterschiedliche Strategien, mit derEiseskälte des Alpenwinters umzugehen. Der Film erzählt erstaunlicheGeschichten aus der winterlichen Natur Graubündens.Am Montag, 20. November 2017, 20.15 Uhr, führt die Reihe in "DasTessin". Von der rauen Bergwelt der Tessiner Hochalpen bis insliebliche Muggiotal im südlichsten Eck des Tessins: Kaum ein andererKanton steckt so voller Kontraste. Es ist die sonnigste, abergleichzeitig auch die regenreichste Region der Eidgenossenschaft.Schroffes Hochgebirge trifft auf mediterranes Klima, und während imNorden noch Schnee liegt, blühen im Süden bereits Kamelien undMagnolien.Die Schweiz gilt als "Wasserschloss Europas". Obwohl sieflächenmäßig nur knapp vier Promille am Kontinent ausmacht, befindensich auf ihrem Boden sechs Prozent der Süßwasservorräte. Die Folge"Wasser und Eis" nimmt im Anschluss, um 21.05 Uhr, die Zuschauer aufeine Reise mit, die von den höchsten Gipfeln des Berner Oberlandes,die Aare und den Rhein entlang bis zum spektakulären Rheinfall beiSchaffhausen führt.Die Sendung als Video-Stream: http://ly.zdf.de/he3E/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wunderwelt3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell