Wundermittel Ganztag? / Leitartikel von Julia Emmrich

Berlin (ots) - Die Ganztagsschule ist das Wundermittel der deutschen Politik.Gut, sie kann keine Kriege verhindern und den Klimawandel nicht stoppen - dasnicht. Aber die meisten anderen großen Probleme löst sie scheinbar mit links.Gehen erst mal alle Kinder in die Ganztagsschule, wird alles gut, glauben viele.Genauer: So wollen es viele glauben. Eltern können endlich ganz entspannt Jobund Familie unter einen Hut bringen. Alleinerziehende können Geld verdienen,sind nicht auf staatliche Hilfen angewiesen und müssen keine Angst vorAltersarmut haben. Kinder aus bildungsfernen Familien werden endlich solidegefördert, Kinder aus Zuwandererfamilien werden im Handumdrehen integriert. Undendlich ist genug Zeit, um Kinder zu souveränen Mediennutzern in der digitalenWelt zu erziehen. Klingt super? Klar. Hat aber oft wenig mit dem Alltag zu tun.Dort, wo Ganztagsschulen längst die Regel sind, wissen Eltern und Lehrer, dassdas Wundermittel im Alltag zwar etwas mehr zeitlichen Spielraum für berufstätigeEltern schafft - darüber hinaus aber oft zu wenig bewirkt. Weil nicht allein dieLänge des Schultages entscheidend ist für bessere Bildung und echte Entlastungder Eltern. Entscheidend sind andere Faktoren. Kleine Gruppen, motivierteFachkräfte, wenig Unterrichtsausfall, gutes Schulessen.Dort, wo Ganztagsschulen noch eher selten sind, gibt es zwei Gefühlslagen: Vorallem im Westen der Republik, wo Ganztagsplätze noch rar sind, schauen vieleEltern neidisch nach Berlin, Hamburg oder in die ostdeutschen Bundesländer mitihrer flächendeckenden Ganztagskultur. Doch viele sind auch skeptisch: EinGroßteil der Eltern mit Schulkindern lehnt die verpflichtende Ganztagsschule alsModell für alle Schulen ab. Nicht einmal ein Viertel möchte, dass alle Schulenin Deutschland Ganztagsschulen werden. Eins der wichtigsten Argumente: ZweiDrittel der Eltern sagen, dass ihre Kinder den Nachmittag lieber zu Hause als inder Schule verbringen, 45 Prozent befürchten einen Verlust gemeinsamer Zeit inder Familie. Die Folge: Viele Mütter verschieben mal zähneknirschend, mal aberauch aus Überzeugung die Rückkehr in den Job.Grundsätzlich gilt: Die Ganztagsschule kann sehr viel erreichen - aber nur dann,wenn sie mehr ist als vormittags Schule und nachmittags betreutes Herumlungern.Doch das alles kostet viel Geld. Zumal dann, wenn ab 2025 sämtliche Eltern mitKindern im Grundschulalter einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz bekommensollen. Es geht um Milliarden, die vor allem die Länder zahlen müssen.Eine neue Studie hat nun ausgerechnet, dass der Staat einen großen Teil derKosten für den Ganztagsausbau wieder reinholt - durch die wachsendeErwerbsbeteiligung der Mütter. Doch diese Rechnung hat einen Haken: Sie geht nurauf, wenn es überhaupt genug Personal für die Nachmittagsbetreuung gibt.Erzieher? Lehrer? War da was? Richtig. Die fehlen jetzt schon. Beim Lehrermangelhoffen nun viele auf die Langzeitfolgen der aktuellen Personalkrise: Die Länderbilden endlich wieder mehr aus, in wenigen Jahren stehen deswegen wiederdeutlich mehr junge Lehrkräfte zur Verfügung. Bei den Erziehern undSozialpädagogen dagegen ist vollkommen unklar, wie der wachsende Bedarf künftiggedeckt werden soll - nicht nur in den Ganztagsschulen, sondern auch in denKitas. Die Sorge ist deswegen groß, dass im Tauziehen um die Fachkräfte derMangel bloß immer wieder neu verteilt, aber nie behoben wird.Sicher ist dabei eins: Wenn Bund und Länder keine Antwort auf die Frage finden,wer den neuen Dienst am Nachmittag übernimmt, wird das Wundermittel Ganztag sowirksam wie weiße Salbe