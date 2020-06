Wunderbar wanderbar unser NRW / Die Wanderbroschüre 2020 mit Tourentipps von Manuel Andrack - druckfrisch und digital (FOTO)

Köln (ots) - Auch im elften Jahr ist Manuel Andrack für den Wanderführer von "mobil.nrw" auf Tour. Der Wanderexperte beschreitet wieder neue Wege, um spannende Highlights entlang der Wanderrouten Nordrhein-Westfalens zu entdecken.NRW ist und bleibt abwechslungsreich und wunderbar wanderbar. So finden sich auch in diesem Jahr wieder landschaftlich wunderschöne und kulturell hochwertige Touren im Heft und in der mobil.nrw-App. Manuel Andrack empfiehlt den Wanderfans zum Beispiel die sportlich anspruchsvolle Tour im Bergischen Land, den verwunschenen Moorpfad in der Eifel, die herrliche Seenlandschaft am Niederrhein, die reizvolle Natur des Münsterlandes und das südliche grüne Ruhrgebiet rund um Hattingen. "Auf den Touren begegnen den Wanderfans sowohl die industrielle Vergangenheit der Region, aber auch viele Klöster, Burgen und Viadukte, als auch die vielseitige Natur in NRW. Kulinarische Genüsse und kleine Auszeiten am Wegesrand kommen ebenfalls nicht zu kurz", verspricht der Wanderexperte.Jede der neun Routen ist detailliert beschrieben, wo möglich auch in einer geeigneten Variante für Familien. Zusätzliche Informationen zur Länge der Strecke, Höhenmetern, Dauer und Schwierigkeitsgrad sowie Tipps zur entspannten An- und Abreise mit Bus und Bahn helfen bei der Planung. Und schließlich vergibt Manuel Andrack erneut seine persönlichen Sterne zu dem, was ihm als Experten auf seinen Wegen angenehm aufgefallen ist. Da die Start- und Zielpunkte der Wandertouren in direkter Nähe zu Haltestellen liegen, empfiehlt sich die bequeme An- und Abreise mit Bus und Bahn. Der Wanderführer verschafft ebenfalls einen Überblick über die für die reisefreudigen Wanderer geeigneten Tickets. So kann zum Beispiel eine Gruppe mit bis zu 5 Personen einen ganzen Tag lang kreuz und quer mit dem SchönerTagTicket NRW reisen und Wanderrouten miteinander kombinieren. Weitere Infos dazu gibt es unter: http://www.mobil.nrw/tickets . Alle Tickets zu den Touren gibt es auch in der mobil.nrw-App, die kostenfrei bei Google Play und im App Store erhältlich ist.Seit dem Pfingstwochenende ist die kostenlose Broschüre bei vielen Kundencentern der Verkehrsunternehmen in NRW sowie in vielen Hotels, Touristikbüros und Bibliotheken erhältlich. Alle Touren und nützliche Wanderinformationen sowie Kartenmaterial und die Broschüre zum Ausdrucken stehen außerdem online unter http://www.mobil.nrw/ziele/wunderbar-wanderbarTrotz der erneuten Lockerungen im öffentlichen Leben gilt weiterhin: Wenn Busse und Bahnen bei einer Fahrt ins Grüne erste Wahl bei den Reisemitteln sind, bitte die Hygienevorschriften beachten - bereits an der Haltestelle, im Bahnhof und am Bahnsteig eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, soweit möglich den Mindestabstand einhalten und am Ziel gründlich die Hände waschen.Weiterführende Informationenmobil.nrw: mobil.nrw ist eine Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums sowie der Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Verkehrsverbünde und -gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das Kompetenzcenter Marketing NRW.Kompetenzcenter Marketing NRW: Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden hier Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite Mobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.mobil.nrw-App: Die kostenlose App ist mit allen Tarifen für ganz Nordrhein-Westfalen verfügbar. Sie ist der digitale ÖPNV-Alleskönner für die Hosentasche und bündelt Ticketkauf für alle Tarife in NRW, Informationen über aktuelle Störungen und Fahrplanauskunft in Echtzeit.NRW-Tarif: Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets "von Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2018 haben Nahverkehrsreisende gut 37 Millionen Fahrten mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.Pressekontakt:Holger KleinKompetenzcenter Marketing NRWbei der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbHFon: 0221/20 808 47Fax: 0221/20 808 88 47E-Mail: holger.klein@vrsinfo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126213/4611295OTS: mobil.nrwOriginal-Content von: mobil.nrw, übermittelt durch news aktuell