"Wunderbar gemacht"- dass Gott Dich so geschaffen hat/ Heinrich Bedford-Strohm würdigt Nikolaus Schneider zum 70. Geburtstag

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat seinemAmtsvorgänger, Nikolaus Schneider, zu dessen 70. Geburtstag amheutigen Sonntag (3. September) gratuliert.Bedford-Strohm würdigte Schneider in seinem Glückwunschschreibenals sozial engagierten Theologen und warmherzigen Menschen. "Ichdanke Dir für alles, was Du für unsere Kirche getan hast und tust."Schneider, so der Ratsvorsitzende weiter, habe in schwieriger ZeitVerantwortung übernommen und durch seine menschliche Zugewandtheitund Ausstrahlung viele Herzen für die Kirche gewonnen. "Möge DichGott im nächsten Lebensjahrzehnt auf allen Deinen Wegen mit seinemSegen begleiten."Nikolaus Schneider war von 2010 bis 2014 Ratsvorsitzender derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und von 2003 bis 2013Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.Hannover, 1. September 2017