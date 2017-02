"Wunder gibt es immer wieder" / Neue Demenz- und Antidekubitus-Matratzen sorgen im GDA Pflegehaus Hannover-Ricklingen für Erstaunen (FOTO)

Bremervörde (ots) -"Wo bin ich nur in diesem fremden Land?" - Wie sichDemenzpatienten fühlen, wenn sie nachts orientierungslos undverängstigt aufwachen, erscheint gesunden Menschen nur schwervorstellbar. Nicht nur für die Betroffenen, sondern auch fürAngehörige und Betreuer eine extrem schwierige Situation. Um demvorzubeugen, wurden jetzt im GDA Pflegehaus Hannover-Ricklingeninnovative Demenz-Matratzen getestet. Die Ergebnisse überraschtenselbst erfahrene Fachkräfte.In guten wie auch in schweren Zeiten füreinander da sein. Mehr als50 Jahre ist es inzwischen her, dass Herbert K.* seiner Frau diesesVersprechen gab. Es einzuhalten, hat ihn nie viel Mühe gekostet, eswar eine Selbstverständlichkeit. Dass Anneliese an fortgeschrittenerDemenz leidet und ihn nur noch in wachen Momenten erkennt, ändertedaran nichts. Nach dem Umzug ins GDA Pflegehaus Hannover-Ricklingenteilt sich das Rentnerpaar ein gemütliches Zimmer. Doch seit einigenMonaten wird Herbert K.s Kraft auf die Probe gestellt. Immer öfterwacht er nachts auf und muss feststellen, dass seine Frau das Bettverlassen hat. Auf der Suche nach Erinnerungen irrt sie durch denWohnbereich des Heims. Bevor das Pflegepersonal Anneliese wiederberuhigen und zurück bringen kann, hat Herbert K. sich oft schonvoller Sorge selbst auf die Beine gemacht. Beide bauen zusehends ab,seit an erholsamen Schlaf nicht mehr zu denken ist.Dass beide Rentner heute wieder entspannt durchschlafen, verdankensie vor allem dem persönlichen Engagement des GDA-Teams vor Ort. "DieSymptome von Anneliese K. sind ganz typisch für Demenzerkrankte",berichtet Einrichtungsleiter Dieter Meer. "Bei ihnen ist derTag-Nacht-Rhythmus gestört. Durch die nächtliche Unruhe sind sie danntagsüber schnell gereizt und kaputt. Manchmal schlafen sie regelrechtim Sitzen ein. Der Tag ist völlig zerstückelt." Selbst schwer krankenMenschen alle wohnlichen Voraussetzungen für ein sorgsam behütetesLeben zu geben, bedeutet im GDA Pflegehaus Hannover-Ricklingen jedochauch, neue technische Möglichkeiten auszuprobieren.Anneliese K. hatte deshalb die Chance, als eine der ersten zweiBewohnerinnen der Einrichtung testweise auf einer Matratze zuschlafen, die speziell entwickelt wurde, um Demenzpatienten dasDurchschlafen zu erleichtern und zusätzliche Geborgenheit zuvermitteln. Die Technologie beruht auf der sogenannten MiSMicro-Stimulation.Winzige Flügelfedern im Kern der Matratze nehmen die Bewegungendes Schlafenden auf und geben Sie als Micro-Impulse zurück, wodurchdie Körperwahrnehmung erhalten bleibt. "Bei Anneliese K. dauerte esnur eine Woche, bis sich deutliche Veränderungen bemerkbar machten",freut sich der für den geschützten Bereich verantwortlicheFachpfleger Herr Barron. "Früher war sie morgens beim Waschen oftungehalten - heute singt sie sogar und wäscht sich unter Anleitungwieder selbst." Einer zweiten Bewohnerin, gleichermaßen an Demenzerkrankt und nachts sehr aktiv, geht es ebenfalls wesentlich besser,seit ihre Matratze gegen eine Demenz-Matratze ausgetauscht wurde.Zusätzlich zu den Demenz-Schlafsystemen hat das GDA PflegehausHannover-Ricklingen auch spezielle Antidekubitus-Matratzenangeschafft. "Schmerzhafte Druckgeschwüre beeinträchtigen dieLebensqualität stark pflegebedürftiger Senioren erheblich. EineTherapie gestaltet sich oft langwierig und schwierig", erklärt diePflegedienstleiterin Larissa Zwick. Die Betroffenen sind aufgrundihres gesundheitlichen Zustands nicht mehr in der Lage,Druckschmerzen durch Eigenbewegungen auszuweichen. Auch die bestePflege reicht dann manchmal nicht, um einen Dekubitus zu verhindern.Die MiS Micro-Stimulation wirkt hier mobilitätsfördernd. Selbstkleinste Eigenbewegungen werden unterstützt, die Blutzirkulationgefördert und eine optimale Druckentlastung erreicht. "Seit wir dieneuen Matratzen haben, geht es den Betroffenen viel besser. Bei einemder Patienten konnte eine externe Wundexpertin, die wir inschwierigen Fällen zu Rate ziehen, sogar schon eine Änderung derTherapie beim Hausarzt vorschlagen", berichtet Larissa Zwick.Alle vier Senioren, die bisher mit Therapie-Matratzen ausgestattetwurden, können ihren Lebensabend in der modernen Einrichtung an denmalerischen Ricklinger Kiesteichen wieder mehr genießen. "Wir würdendie Matratzen auf jeden Fall weiter empfehlen. Gerade bei Menschen,die an Demenz leiden, viel liegen müssen oder aufgrund weitererBeschwerden nachts schlecht schlafen können", fasst Dieter Meer dieErfahrungen mit den neuen Matratzen zusammen. Herbert K., der heutewieder beruhigt durchschlafen darf, findet noch deutlichere Worte:"Diese Matratze ist wie ein Wunder!"*Namen der Bewohner von der Redaktion geändert. Der Artikelbasiert auf Erfahrungsberichten der Mitarbeiter aus dem GDAPflegehaus Hannover-Ricklingen