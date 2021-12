Ein Wunder? Steinhoff mit unfassbarer Entwicklung

Liebe Leser,

die Aktie von Steinhoff hat am Freitag einen weiteren Schritt nach oben geschafft. Es ging um mehr als 6 % nach oben. Die Notierungen sind nun an den Rand der Marke von gut 19 Cent gekommen. Dies entspricht einem Zugewinn in Höhe von 21,4 % in einer Woche. Das ist ein ungewöhnlich hoher Zuschlag. Hintergrund ist der Umstand, dass ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung