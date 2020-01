Wund Holding und Therme Group brechen gemeinsam zu neuen Thermen-Dimensionen auf

Wien/Friedrichshafen (ots) - Die Therme Group RHTG GmbH Wien und die WundHolding GmbH Friedrichshafen vereinbaren eine weitreichende strategischePartnerschaft.Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge Geschäftsbeziehung zwischen derTherme Group RHTG GmbH, Wien (TG) und der Wund Holding GmbH, Friedrichshafen(WH).Josef Wund als Gründer der Wund Gruppe hat mit seinen einzigartigen Thermen undBadewelten einen weltweit neuen Standard für Wellnesseinrichtungen undFreizeitbäder eingeführt und als Visionär alle berührt und inspiriert, die mitihm gearbeitet haben.TG hat mit dem Projekt Therme Bukarest das Erste LEED Platinum-Thermen-Projektder Welt erstellt und somit als einziges Unternehmen der Bäderbranche denhöchsten Standard der Nachhaltigkeit erreicht. (Näheres zu LEED "Leadership inEnergy and Environmental Design", dem weltweit erfolgreichstenKlassifizierungssystem für nachhaltige Gebäude, unterhttps://new.usgbc.org/leed)Die enge, persönliche Beziehung zwischen dem Architekten und Unternehmer JosefWund und Dr. Robert Hanea, dem Vorstand der Therme Group, hat es bereits bisherbeiden Unternehmen ermöglicht, jeweils eigene Lösungen zu entwickeln, welche dieBäderwelt nachhaltig verändert und neue Maßstäbe gesetzt haben. Auf der Basisder ausgezeichneten Erfahrungen der letzten Jahre, haben sich die beidenUnternehmen entschlossen, ihre Kooperation zu vertiefen und eine umfangreichestrategische Partnerschaft einzugehen.Diese strategische Partnerschaft gründet auf den weltführenden Technologienbeider Unternehmensgruppen und soll insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeitdie marktführende Position ausbauen. Dr. Robert Hanea, Vorstand der TG: "DiePartnerschaft ist ein natürlicher Schritt für beide Unternehmen und wird imZukunftsmarkt der hochwertigen Thermen und Badewelten die Position zum "GlobalPlayer" ersten Ranges konsolidieren. Josef Wund war meines Erachtens der Vaterder modernen Thermenwelt und wir alle haben ihm viel zu verdanken. Gemeinsamwerden wir das Thema Therme in neue Dimensionen bringen."Edelfried Balle, der Geschäftsführer der Wund Holding: "Die Therme Group ist mitihrer internationalen Ausrichtung für uns der ideale Partner. Nachdem das Erbeunseres Gründers Josef Wund geregelt ist, können wir gemeinsam die sichbietenden Marktchancen optimal nutzen. Ein erster konkreter Schritt ist dieZusammenführung des architektonischen und technischen Knowhows in der Therme ARCGmbH. Dies erlaubt es uns, die weltweit einmalige und geballte Fachkompetenz inKonzeption, Planung, Bau und im Betrieb von großen Thermen bestmöglicheinzusetzen." Im Zuge dessen übernimmt Edelfried Balle nunmehr auch das Amt desGeschäftsführers der Therme ARC GmbH.Weitere gemeinsame, internationale Projekte sind in Planung. Weitere Detailswerden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.Pressekontakt:orgeldinger media group GmbHHafenmarkt 1 - 373728 EsslingenFon: 0711 3277759-0Mail: redaktion@orgeldinger-media-group.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140823/4503196OTS: Wund Holding - Therme GroupOriginal-Content von: Wund Holding - Therme Group, übermittelt durch news aktuell