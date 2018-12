Wuhu Bethel Automotive Safety: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Wuhu Bethel Automotive Safety stehen per 10.12.2018 22,08 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Wuhu Bethel Automotive Safety zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Die Aussichten für Wuhu Bethel Automotive Safety haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wuhu Bethel Automotive Safety verläuft aktuell bei 29,77 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 22,08 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,83 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,23 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Wuhu Bethel Automotive Safety-Aktie der aktuellen Differenz von +4 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Wuhu Bethel Automotive Safety gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,19 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automotive", der 60,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wuhu Bethel Automotive Safety. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.