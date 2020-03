Wuhan Jingce ElectronicSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Wuhan Jingce Electronic weist am 11.03.2020, 10:52 Uhr einen Kurs von 63.72 an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt.

Die Aussichten für Wuhan Jingce Electronic haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Wuhan Jingce Electronic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -9,47 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +37,79 Prozent im Branchenvergleich für Wuhan Jingce Electronic bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,96 Prozent im letzten Jahr. Wuhan Jingce Electronic lag 35,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wuhan Jingce Electronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,56 % und somit 1,54 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,1 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wuhan Jingce Electronic derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 50,01 , womit der Kurs der Aktie (65,01 ) um +29,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 61,4 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,88 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".