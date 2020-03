Wuhan Huazhong Numerical Control: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Für die Aktie Wuhan Huazhong Numerical Control aus dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 12.03.2020, 03:36 Uhr, ein Kurs von 25.38 geführt.

Unser Analystenteam hat Wuhan Huazhong Numerical Control auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Wuhan Huazhong Numerical Control liegt mit einem Wert von 100,12 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wuhan Huazhong Numerical Control. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wuhan Huazhong Numerical Control derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,64 , womit der Kurs der Aktie (24,45 ) um +56,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,24 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +41,82 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".