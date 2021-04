Wuhan Hiteck Biological Pharma: Wie reagieren Sie darauf?

Der Kurs der Aktie Wuhan Hiteck Biological Pharma steht am 26.04.2021, 16:17 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 38.88 . Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Wie Wuhan Hiteck Biological Pharma derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wuhan Hiteck Biological Pharma schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,41 % und somit 1,14 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,56 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Wuhan Hiteck Biological Pharma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 1,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,26 Prozent im Branchenvergleich für Wuhan Hiteck Biological Pharma bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,71 Prozent im letzten Jahr. Wuhan Hiteck Biological Pharma lag 33,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Wuhan Hiteck Biological Pharma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

