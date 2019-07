Wüstner: Wir wünschen Ursula von der Leyen viel Glück und Erfolg in Brüssel - die für die Bundeswehr elementar notwendigen Trendwenden liegen nun in der Hand ihres Nachfolgers

Berlin (ots) - Zum Wechsel von Verteidigungsministerin Ursula vonder Leyen nach Brüssel sagt der Bundesvorsitzende des DeutschenBundeswehrVerbands, Oberstleutnant André Wüstner:"Wir beglückwünschen Ursula von der Leyen zu ihrer Berufung nachBrüssel und wünschen ihr viel Glück und Erfolg bei ihrer schwierigenund verantwortungsvollen Aufgabe. Zugleich bedanken wir uns bei ihrfür die gute und offene Zusammenarbeit der letzten fünf Jahre.Natürlich gab es in ihrer Amtszeit Licht und Schatten. Ursula vonder Leyen wird den Soldatinnen und Soldaten in Erinnerung bleiben alsdie IBUK, in deren Zeit der tragische Schrumpfprozess der Bundeswehrabgestellt und schlimme Fehlentwicklungen als Folge derNeuausrichtung korrigiert wurden. Ich bin zudem überzeugt davon, dasswir mit keinem anderen Minister derart große soziale Fortschritteerzielt hätten. Ihr Name bleibt aber ebenso verbunden mit derheftigen Überreaktion nach dem Bekanntwerden vermeintlichrechtsradikaler Umtriebe in der Bundeswehr.Ob die Amtszeit letztlich als Erfolg zu werten ist, können wirjetzt noch nicht sagen. Frau von der Leyen hat zwar viele wichtigeund notwendige Entwicklungen angestoßen, sie hat aber nun leidernicht mehr die Chance, sie auch zu einem erfolgreichen Ende zuführen. Die für die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehrelementar notwendigen Trendwenden liegen nun ebenso in der Hand ihresNachfolgers wie die Vollendung der wesentlichen Gesetzesvorhaben unddas Ringen um die nötige Anhebung des Verteidigungshaushaltes.Gleich, wie der Verteidigungsminister oder dieVerteidigungsministerin in Zukunft heißt: Der DeutscheBundeswehrVerband wird ein offener und konstruktiver Begleiter undein kritischer Partner auf Augenhöhe sein - ganz so, wie in denvergangenen 63 Jahren!"Pressekontakt:Deutscher BundeswehrVerbandStresemannstraße 5710963 BerlinTelefon (030) 23 59 90-0 oder -421Email: presse@dbwv.deInternet: http://www.dbwv.deOriginal-Content von: Deutscher BundeswehrVerband (DBwV), übermittelt durch news aktuell