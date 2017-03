Wüstenrot kann Bauspargeschäft in etwa stabil halten

STUTTGART (dpa-AFX) - Gegen den Branchentrend hat die Bausparkasse Wüstenrot ihr Geschäft annähernd stabil gehalten.



Das Brutto-Neugeschäft - also das Volumen neu unterzeichneter Verträge - sank nur um 3,5 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro, wie die zweitgrößte deutsche Bausparkasse am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das war relativ gut - in der Bausparbranche sank dieser Wert 2016 im Schnitt um etwa 10 Prozent. Wüstenrot begründete das vergleichsweise positive Abschneiden unter anderem mit neuen Tarifen mit variablen Zinssätzen. Das Bauspargeschäft des Instituts wurde profitabler, das Nachsteuerergebnis stieg um 4 Millionen auf 59 Millionen Euro./wdw/DP/tos