Wuestenrot & Wuerttembergische: Diese Infos sollten Sie kennen!

Wuestenrot & Wuerttembergische, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebens- und Krankenversicherung", notiert aktuell (Stand 16:58 Uhr) mit 16.3 EUR im Plus (+0.99 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Wuestenrot & Wuerttembergische damit 866,15 Prozent unter dem Durchschnitt (852,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 5,6 Prozent. Wuestenrot & Wuerttembergische liegt aktuell 18,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Wuestenrot & Wuerttembergische in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Wuestenrot & Wuerttembergische haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Wuestenrot & Wuerttembergische bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,01 % ist Wuestenrot & Wuerttembergische im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,12 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,89 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.