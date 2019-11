Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie: Blick auf die 9-Monats-Zahlen!

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Gruppe (kurz „W&W“) veröffentlichte am Donnerstag Zahlen für das 3. Quartal 2019. Man habe eine „erfreuliche Geschäftsentwicklung“ erreicht und den „Trend des ersten Halbjahres fortgesetzt“, hieß es da vom Unternehmen. Was sagen die Zahlen? Dazu der Blick auf die 9-Monats-Zahlen 2019. Da stieg der Konzernüberschuss von 172,3 Mio. Euro in den ersten 3 Quartalen 2018 auf 220 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung