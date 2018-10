Wüstenrot-Chef Bernd Hertweck zum Baukindergeld: Ein guter Ansatz, der an manchen jungen Familien jedoch vorbeigeht

Stuttgart (ots) - Nach langem Warten stehen jetzt endlich dieletzten Details bezüglich der Modalitäten für das Baukindergeld fest:Ab dem 18. September können Anträge auf die Förderung bei der KfWKreditanstalt für Wiederaufbau gestellt werden. Mit bis zu 12.000Euro je Kind werden Familien mit Kindern und Alleinerziehende beimKauf oder Bau von Wohneigentum gefördert. Gelten wird die Förderungrückwirkend ab dem 1. Januar 2018, gefördert wird der Erwerb von Neu-oder Bestandsimmobilien, wenn der notarielle Kaufvertrag zwischen dem1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2020 unterzeichnet wird,Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung im selbenZeitraum erfolgt ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer gab indieser Woche den offiziellen Startschuss für das Programm mit demHinweis, dass das Baukindergeld eine besondere Rolle bei derUmsetzung eines seiner zentralen Anliegen, der Schaffung bezahlbarenWohnraums, spiele. Doch die neue Fördermaßnahme ist nichtunumstritten. Wüstenrot-Vorstandsvorsitzender Bernd Hertweck stehtder Entscheidung der Großen Koalition generell positiv gegenüber,sieht in dieser Maßnahme aber nur einen ersten Schritt auf dem Weg,jungen Familien den Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung zuerleichtern.In Zeiten hoher Immobilienpreise sind Familien mit Kindern oft dieersten, die auf dem Haus- und Wohnungsmarkt das Nachsehen haben.Schon die Mieten sind in deutschen Großstädten kaum erschwinglich,der Gedanke daran, sich ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnungleisten zu können, erscheint illusorisch. Hier soll das BaukindergeldFamilien mit Kindern unter 18 Jahren als Zuschuss helfen, dieFinanzierung von Wohneigentum zu stemmen. Gefördert wird sowohl derErwerb einer gebrauchten Immobilie als auch die Finanzierung einesNeubaus über einen Zeitraum von zehn Jahren mit jährlich 1.200 Europro Kind, vorausgesetzt, die Familie bewohnt ihre Immobilie über diegesamte Zeit.Förderzeitraum zu kurz, um Wohneigentumsquote spürbar zubeeinflussenDeutschland ist traditionell eher ein Volk der Mieter, lediglich45 Prozent der Menschen hier wohnen in ihren eigenen vier Wänden, imVergleich zu durchschnittlich 70 Prozent europaweit. Lediglich in derSchweiz ist die Wohneigentumsquote noch niedriger. Der Ersterwerbneuer Eigenheime und selbstgenutzter Wohnungen ist von rund 800.000im Jahr 2013 um 25 Prozent auf aktuell rund 600.000 zurückgegangen.Das Baukindergeld kann hier laut Bernd Hertweck ein Schritt in dierichtige Richtung sein, um mehr Menschen zu Wohneigentum zu verhelfenund insbesondere für die Zielgruppe der jungen Familien mit Kindernbezahlbarer zu machen.Jedoch handelt es sich beim Baukindergeld um eine zeitlich sehrbegrenzte Maßnahme. Es ist vorgesehen, dass Förderanträge nur fürMaßnahmen gestellt werden können, bei denen die Baugenehmigung oderder Kaufvertrag bis spätestens Ende 2020 vorliegen. Ein etwas zubegrenzter Zeitrahmen, so Bernd Hertweck, um das erklärte Ziel derBundesregierung, die Erhöhung der Wohneigentumsquote in Deutschland,in einem merklichen Umfang zu realisieren. Zumal zwischen derEntscheidung ernsthaft nach einer geeigneten Immobilie oderGrundstück zu suchen bis zum Abschluss eines Kaufvertrages oderGenehmigung der Baugenehmigung in der Regel mit mind. 18 Monatengerechnet werden muss.Zudem werden die Fördergelder nur für Kinder gezahlt, die bereitsgeboren sind. Paare, die das Thema Familienplanung vorausschauendangehen und den Eigenheimbau oder -kauf vor der Geburt des erstenKindes abwickeln möchten, werden von dem derzeitigen Förderansatznicht profitieren.Bernd Hertweck: Jungen Familien fehlt es oft an Eigenkapital -verbesserte Wohnungsbauprämie könnte helfenEine nachhaltige Schwierigkeit, mit der sich viele, insbesonderejunge Familien, bei der Finanzierung einer Immobilie konfrontiertsehen, ist zudem mangelndes Eigenkapital. Diese Problematik wird auchdas Baukindergeld nicht lösen können. Denn: Wenigstens 20 Prozent derGesamtkosten für den Erwerb einer Immobilie sollte der potenzielleKäufer bei einem Kreditantrag bei der Bank durch eigenes Kapitalabdecken. Familien mit niedrigem Einkommen und wenig Erspartem habensomit kaum Aussicht auf einen Immobilienkredit bei der Bank. Hinzukommen die Erwerbsnebenkosten, wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten.An Familien mit zu wenig Eigenkapital, und das ist die großeMehrzahl, so Bernd Hertweck, geht folglich auch der Förderansatz desBaukindergeldes vorbei.Zwar unterstützt der Staat Kaufwillige bezüglich des Aufbaus vonEigenkapital für den Erwerb einer Wohnimmobilie mit der bewährtenWohnungsbauprämie, jedoch wurden hier die Einkommensgrenzen seit über20 Jahren nicht mehr erhöht. Selbst Normalverdiener, für die dasInstrument ursprünglich eingeführt wurde, haben daher mittlerweileden Anspruch auf diesen Zuschuss verloren. Einenerfolgsversprechenden Ansatz, tatsächlich mehr Menschen zu ihrereigenen Wohnimmobilie zu verhelfen, sieht Bernd Hertweck daher in derschnellstmöglichen Umsetzung eines aktualisierten und attraktiverenKonzeptes für die Wohnungsbauprämie entsprechend den Ankündigungen imKoalitionsvertrag und beim Wohngipfel der Bundesregierung. Denn dieWohnungsbauprämie steht jedem Steuerpflichtigen ab 16 Jahren zu, auchohne Kinder.Baukindergeld: Die KonditionenGefördert werden junge Familien mit mindestens einem Kind, diesich erstmalig eine Immobilie zur Eigennutzung zulegen wollen. DerZuschuss soll, ähnlich der Eigenheimzulage, die es bis 2005 gab, dieFinanzierung eines eigenen Hauses oder einer Wohnung erleichtern.Dabei erhält jede Familie für die betreffende Wohnimmobilie pro Kindeinen Finanzierungszuschuss von 12.000 Euro, welcher über einenZeitraum von zehn Jahren mit 1.200 Euro jährlich ausgezahlt wird. Beizwei Kindern erhält die Familie also über die 10 Jahre insgesamt24.000 Euro, bei drei Kindern 36.000 Euro etc.Vorteil der Auszahlung über einen zehnjährigen Zeitraum, so BerndHertweck: Da der Familie somit monatlich pro Kind 100 Euro mehrEinkommen zur Verfügung steht, erhöht sich deren finanziellerHandlungsspielraum. Nachteil: Auf das Eigenkapital beim Hausbau oderImmobilienkauf wird es jedoch nicht angerechnet.Um die Förderbedingungen zu erfüllen, darf das zu versteuerndeHaushaltseinkommen die Einkommensgrenze von 90.000 Euro mit einemKind nicht übersteigen, wobei sich die Einkommensgrenze um 15.000Euro je weiterem Kind erhöht. Zudem müssen die Kinder jünger als 18Jahre alt sein und zusammen mit ihren Eltern in der zu finanzierendenImmobilie leben.