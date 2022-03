Wüst für Hilfen vom Bund wegen Auswirkungen von Russland-Sanktionen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts drohender wirtschaftlicher Einbußen in Deutschland wegen Sanktionen gegen Russland fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst Hilfen vom Bund. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag (17.3.) müssten Bund und Länder auch über die Auswirkungen der Sanktionen auf die hiesige Wirtschaft sprechen, sagte der CDU-Politiker und Vorsitzende der MPK der "Rheinischen Post" (Freitag). "In vielen Bereichen droht bereits Kurzarbeit. Der Bund muss Klarheit über Wirtschaftshilfen schaffen. Den Preis für den Krieg muss Putin zahlen, nicht die Unternehmen und Mitarbeiter in Deutschland."

Außerdem bekräftigte Wüst seine Forderung nach einer "Energiepreisbremse": "Eine warme Wohnung darf nicht zum Luxus werden. Auch die Menschen in ländlichen und suburbanen Regionen müssen mobil bleiben. Die Energiepreisbremse muss jetzt kommen - mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Heizkosten, mit einer Senkung der Stromsteuer und der Mineralölsteuer, mit einer dauerhaften Erhöhung des Wohngeldes und der Anhebung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer", sagte Wüst der Zeitung.

Außerdem will Wüst laut "Rheinischer Post" die Flüchtlingssituation auf die Agenda der Beratungen der Länderchefs und -chefinnen mit dem Bund setzten. "Wir müssen im engen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen zentrale Fragen klären und in geordnete Verfahren kommen", sagte Wüst. Dazu müsse auch über finanzielle Unterstützung für Länder und Kommunen gesprochen werden./fld/DP/zb