Würth eröffnet neues Hotel

Frankfurt am Main (ots) - Unternehmer Reinhold Würth zur AHGZ:Dienen und leisten ergibt AnerkennungStuttgart/Frankfurt, 10. September 2018Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet die Würth-Gruppe am11. September in Waldenburg (Hohenlohekreis/Baden-Württemberg) dasneue Panoramahotel. "Den Grundsatz' Qualität schlägt Preis', mit demich unser Kerngeschäft großgemacht habe, wenden wir auch auf diegastronomischen Betriebe an", erklärt Unternehmer Reinhold Würth (83)der AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfvMediengruppe). "Gebäude, Ausstattung und Komfort sind sehr solide(...) Das Panoramahotel in Waldenburg kann hervorragend alsBusinesshotel auch für Veranstaltungen der Würth-Gruppe genutztwerden."Die Würth-Gruppe beschäftigt rund 76.000 Mitarbeiter in mehr als80 Ländern und wird in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 13 Mrd.Euro erzielen. Das Hotelsegment umfasst vier Häuser imHohenlohe-Kreis mit 262 Beschäftigten. "Die Hotels, die zurWürth-Gruppe gehören, sind in ihren Profilen so unterschiedlich wiedie Ideen, die hinter ihnen stecken und die Gründe, warum wir siebetreiben", erklärte Würth. Weitere Investitionen in neue Hotelsseien derzeit nicht geplant.Das Panoramahotel (4 Sterne) hat 120 Gästezimmer und Suiten. Beider Eröffnung sind unter anderem Grußworte von Bernd Hermann,Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe, Architekt Thomas Müllerund Unternehmer Reinhold Würth geplant, der auch Vorsitzender desStiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe ist. Eigentümer des Hotelsist die Adolf Würth GmbH & Co. KG.Zur Debatte um mehr Anerkennung in der Politik für das Gastgewerbeerklärte Würth der AHGZ: "Unser wichtigstes Wort im Umgang mitMitarbeitern heißt "Danke", diesen Grundsatz wende ich für alle an,egal ob sie in der Gastronomie oder bei uns im Außendienst tätigsind." Die Arbeit mit Kunden und Gästen mache große Freude. "Ich binsehr hinter dem Wort Dienstleistung her: dienen und leisten - wennbeides zusammenkommt, dann folgt die Anerkennung von ganz alleine."Das vollständige Interview steht in der AHGZ Nr. 37 vom 15.September 2018. Die Angaben sind mit Nennung der Quelle freiverwendbar.