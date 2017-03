Wünsch dir Was: Du kannst schaffen, was du willst (FOTO)

Berlin (ots) -Jan Becker, Deutschlands bekanntester Hypnotiseur und Nr.1SPIEGEL-Bestseller Autor ("Du kannst schlank sein, wenn du willst:Mit Selbsthypnose zum Wunschgewicht", "Du kannst schaffen, was duwillst: Die Kunst der Selbsthypnose") ist mit seiner Performance"Wünsch dir was" auf großer Deutschland-Tour. Es ist nicht seineerste Tour und dennoch ist dieses Mal alles anders. Die Zuschauerdürfen gemeinsam allein sein. Ganz bei sich. Ganz ungestört.Jan Becker betritt unter frenetischem Applaus die Bühne undbegrüßt seine Gäste. Er erklärt, dass er Kopfhörer mitgebracht hat,um jedem die Möglichkeit zu geben, ganz bei sich zu sein und sichfallen zu lassen, ohne sich vom Nachbarn oder den Geräuschen dergroßen Halle ablenken zu lassen. Und so bittet Jan Becker immerwieder: "Setzt nun bitte eure Kopfhörer auf und lasst euch fallen.Seid ganz bei euch selbst. Horcht in euch hinein. Wir wollengemeinsam heute einen Samen im Unterbewusstsein pflanzen, setzt euchdie Kopfhörer auf und schließt die Augen."Die Stimmung steigt und doch wird es plötzlich still. So etwas hates noch nicht gegeben: tauend Menschen sitzen in einem großenabgedunkelten Saal. Ihre Konturen erkennt man nur anhand des sanftenLeuchtens ihrer Kopfhörer.Jan Becker nimmt die Besucher mit auf eine intensive Trance-Reise.Er lässt sie an ihre schönsten Momente zurück denken, konfrontiertsie mit ihren Ängsten und den Wünschen für die Zukunft. Er schenktihnen Glücksmomente und stellt sie vor die Herausforderung, mitnegativen Erinnerungen Frieden zu schließen. "Dieser Abend ist diesenMomenten, diesem Wissen um die Kraft der magischen Trance gewidmet,die wir als Menschen dringend brauchen, die unserer Gesellschaftverloren gegangen ist." sagt Jan Becker und ergänzt "Dieser Abend istdem heilsamen Prozess der TRANCE gewidmet."Hat man als wiederkehrender Besucher eines Live-Events von JanBecker zuvor die Energie mit den anderen Menschen im Raum geteilt, soerlebt man bei dieser Tour Jan Beckers Stimme ganz individuell, nahund tiefgreifend. Besucherin Silke Baasch sagt: "Es war einfach nurmagisch, wie still diese riesige Halle war. Obwohl manche Menschen ummich herum geweint haben, spürte ich überall nur positive Energie."Nach seinem Auftritt steht Jan Becker für Autogramme und Selfiesbereit. Als sich die Besucher nach dieser intensiven Zeit wiedergesammelt haben, stürmen sie begeistert auf den Hypnotiseur zu. Vielebedanken sich, dass Jan Becker sie zu Stellen geführt hat, an die siesich alleine nicht getraut haben.Lassen auch Sie sich von Jan Beckers Stimme in ihr Innerstesführen und erleben Sie Jan Becker an diesen Daten live:BERLIN Konzertsaal der Universität der Künste / Di, 21.03.17 20:00UhrLEIPZIG Felsenkeller Leipzig / Mi, 22.03.17 20:00 UhrKIEL Kieler Schloss / Mo, 27.03.17 20:00 UhrLÜBECK Kolosseum / Di, 28.03.17 20:00 UhrBONN / BEUEL Brückenforum Bonn / Beuel / Do, 30.03.17 20:00 UhrDELMENHORST Theater Kleines Haus / Mo, 03.04.17 20:00 UhrBRAUNSCHWEIG Stadthalle / Congress Saal / Di, 04.04.17 20:00 UhrSTUTTGART Theaterhaus / Do, 06.04.17 20:00 UhrHANNOVER Theater am Aegi / Di, 11.04.17 20:00 UhrHAMBURG Auditorium Maximum / Sa, 29.04.17 20:00 UhrPressekontakt:Raphael Lukowicz,030 9120 657 12,raphael.lukowicz@omundomedia.deOriginal-Content von: Omundo Media GmbH, übermittelt durch news aktuell