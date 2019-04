WuXi Biologics und NBE-Therapeutics kündigen umfassende Partnerschaft bei AWK-Entwicklung und -Herstellung an

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba Machine Co":

Schanghai und Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics("WuXi Bio") (2269.HK), ein führender weltweiter Anbieter vonOpen-Access-Technologieplattformen für Biologika, derKomplettlösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung vonBiologika anbietet, und NBE-Therapeutics (NBE), ein privat geführtesSchweizer Biotech-Unternehmen, das in ihrer Kategorie führendeAntikörper-Wirkstoff-Konjugat- (AWK-)Produkte der nächsten Generationentwickelt, gaben heute bekannt, dass sie eine umfassendePartnerschaft zur Entwicklung und Herstellung von NBE-002(Anti-ROR1), dem ersten AWK-Hauptprodukt von NBE, eingehen. NBE-002ist ein in seiner Kategorie führender, immunstimulatorischer AWK-(iAWK-)Behandlungsansatz gegen das ROR1-Zielmolekül für Krebs. Diesersoll ab Mitte 2020 in klinischen Studien zu dreifachrezeptornegativem Brustkrebs und zu anderen Indikationen untersuchtwerden.NBE-Therapeutics entwickelt iAWK-Produkte der nächsten Generation,wobei es im Rahmen seiner fortlaufenden Entwicklung von iAWK aufGrundlage seiner eigentumsrechtlich geschütztenTechnologie-Plattformen das Ziel verfolgt, die Ergebnisse fürKrebspatienten zu verbessern. Mithilfe seiner eigentumsrechtlichgeschützten SMAC-TechnologyTM, mit der standortspezifischekonjugierte AWK erzeugt werden, und seiner eigentumsrechtlichgeschützten, hoch potente Anthrazyklin-Toxin-Plattform verfügt NBEüber die Fähigkeit, Behandlungen zu entwickeln, die in hohem Maßezielgerichtet sind und eine lang anhaltende Anti-Tumor-Immunitätbieten. Die Partnerschaft mit WuXi Biologics soll die weltweiteBereitstellung des NBE-Produkts für klinische Studien unter denBedingungen der Antragsstellung für neue Prüfpräparate(Investigational New Drug, IND) ermöglichen. Durch den Aufbau eineshochmodernen integrierten Biologika-Zentrums kann WuXi BiologicsPartnern auf der ganzen Welt umfassende Komplettlösungen fürAntikörper, AWK-Arzneiwirkstoffe und Arznei-Produkte anbieten.Dr. Ulf Grawunder, CEO von NBE-Therapeutics, sagte dazu: "Wirfreuen uns sehr auf unsere Zusammenarbeit mit WuXi Biologics, das wirfür einen der weltweit führenden CDMOs in der Herstellung vonbiologischen Therapeutika halten. WuXi Biologics wird ein starkerPartner für unseren nächsten Schritt bei der Entwicklung unserervielversprechenden Ansätze mit lang anhaltender Anti-Tumor-Immunitätfür die Behandlung von Krebs sein. Mit dieser Zusammenarbeit wird derÜbergang unseres vorklinischen iAWK-Entwicklungsprogramms hin zurklinischen Validierung beschleunigt. Wir freuen uns darauf, in denkommenden Jahren mit WuXi Biologics zusammenarbeiten und soKrebspatienten auf der ganzen Welt bessere Behandlungsoptionen zurVerfügung stellen zu können.""Wir sind sehr froh, dass sich NBE-Therapeutics, mit einer derbesten AWK-Plattformen in der Branche, für WuXi Biologics alslangfristigen Partner für ihr erstes, vielversprechendesAnti-ROR1-AWK-Programm entschieden hat. Dies ist ein weiterer Beweisfür die erstklassige Qualität und die weltweit anerkannte Exzellenzunserer integrierten Dienstleistungen, die auch weiter den raschenAusbau unseres Marktanteils in Europa vorantreiben werden. Wir sindsehr gespannt auf die Zusammenarbeit, die wir allein in der Schweizmit sieben Unternehmen im Rahmen von 10 Programmen aufnehmen", sagteDr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics. "Mithilfe unserer weltweitenQualität, den technischen Kompetenzen auf Weltniveau undunvergleichlichen Kapazitäten wollen wir jeden Partner auf der Weltin die Lage versetzen, biologische Präparate zu entdecken, zuentwickeln und zu produzieren, damit Patienten auf der ganzen Weltdavon profitieren können."Informationen zu NBE-TherapeuticsNBE-Therapeutics ist ein 2012 gegründetes Biotech-Unternehmen, dases sich zur Aufgabe gemacht hat, die AWK-Produkte der nächstenGeneration zu entwickeln. Die Produkte sollen bis zum klinischenWirksamkeitsnachweis vorangetrieben werden, wobei das Ziel ist,bessere Behandlungsoptionen für Krebspatienten zu schaffen. DasUnternehmen nutzt eigentumsrechtlich geschützte Plattformen, diesämtliche Aspekte der AWK-Entwicklung abdecken: seine patentierteTranspo-mAb DisplayTM-Technologie für die Ermittlung von Antikörpern,seine patentierte SMAC-TechnologyTM für eine standortspezifischeTräger-Konjugation der Toxine an die Antikörper und seinepatentierte, neuartige und hoch potente Anthrazyklin-gestützteToxin-Plattform. Finanzielle Unterstützung erhält das Unternehmen vomBoehringer Ingelheim Venture Fund, dem PPF Capital Partners Fund, vonNovo Holdings und weiteren Privatanlegern. Weitere Informationen überdas Unternehmen erhalten Sie auf der Websitewww.nbe-therapeutics.com.Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (Tickersymbol: 2269.HK), ein an der Börse inHongkong notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führendeOpen-Access-Technologieplattform für Biologika, die Komplettlösungenbietet, mit denen Organisationen biologische Präparate vom Konzeptbis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellenkönnen. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Belegunseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Welt ein echtesDienstangebot aus einer Hand und umfassende Wertschöpfung anzubieten.Zum 31. Dezember 2018 existierten insgesamt 205 integrierte Projekte,darunter 97 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 94Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischenEntwicklung, 13 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklungund 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer geplantenGesamtkapazität bei der biopharmazeutischen Produktion in China,Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2021 voraussichtlich220.000 Liter erreichen wird, stellten wir unseren Partnern in derbiologischen Herstellung eine robuste Lieferkette höchster Qualitätzur Verfügung. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sieunter www.wuxibiologics.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/858646/NBE_WuXi_Bio_Partnership.jpgPressekontakt:Ulf GrawunderCEONBE Therapeutics AG+41 61 633 2230ulf.grawunder@nbe-therapeutics.comJia LiWuXi Biologics+86-21-2066-4528li_jia0102@wuxiapptec.comOriginal-Content von: WuXi Biologics, übermittelt durch news aktuell