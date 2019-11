WuXi Biologics gratuliert Tychan zum weltweit ersten Gelbfieber-Antikörper, der bei Freiwilligen erfolgreich auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurde

Shanghai (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK),ein führender weltweiter Anbieter vonOpen-Access-Technologieplattformen für Biologika, derKomplettlösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung vonBiologika anbietet, gratulierte heute seinem Partner Tychan zumerfolgreichen Abschluss der in Singapur durchgeführten Phase1A/1B-Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien für TY014, einerneuartigen monoklonalen Antikörperkandidaten-Therapie für Gelbfieber(Yellow Fever, YF).WuXi Biologics hat alle CMC-Studien von TY014 für den Antrag desPrüfpräparats (Investigational New Drug, IND) in einer Rekordzeit von7 Monaten über seine integrierte Single-Source-Technologieplattformfür Biologika abgeschlossen. Die reibungslose Partnerschaft zwischenTychan und WuXi Biologics beschleunigt die rechtzeitigeBereitstellung sicherer und wirksamer Therapeutika, die für dieVorbereitung auf Pandemien durch aufkommende Infektionserregerentscheidend sind."Unsere erfolgreichen Studien ebnen den Weg für eine möglicheErstbehandlung dieser Klasse von Gelbfieber. Diese rasanteEntwicklung bestätigt nach einem ähnlichen Erfolg für Zika diefruchtbare Zusammenarbeit zwischen Tychan und WuXi Biologics, um einneues Paradigma für die Beschleunigung der Entwicklung von Biologikazu schaffen, das zunächst auf neu auftretende Infektionskrankheitenabzielt und schließlich möglicherweise auf andere Therapeutikaausgedehnt wird", sagte Teo Ming Kian, Vorstandsvorsitzender vonTychan."Wir gratulieren Tychan, das mit dem weltweit erstenGelbfieber-Antikörperkandidaten einen weiteren großen Meilensteinerreicht hat. Wir sind stolz darauf, Tychan zu befähigen, denZeitrahmen für hochwertige Biologika von der DNA bis zu klinischenStudien zu verkürzen. WuXi Biologics wird seine starkenFachkenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um die Entwicklung undHerstellung innovativer Biologika zu beschleunigen, indem es seineglobalen Partner weiterhin stärkt und es ihnen ermöglicht,lebensrettende Behandlungen anzubieten, die aufkommendengesundheitlichen Herausforderungen begegnen", sagte Dr. Chris Chen,CEO von WuXi Biologics.Informationen zu TY014TY014 ist der erste monoklonale Antikörper, der konstruiert undentwickelt wurde, um mit dem Gelbfiebervirus infizierte Patienten zubehandeln und der in die klinische Entwicklung gehen soll. TY014 istgegen das Hüllprotein (E) auf der Oberfläche des Virus gerichtet undverhindert die Virusreplikation, indem es die virale Fusion aufWirtszellen beschränkt.Informationen zur StudieDie erste klinische Humanstudie wurde in Singapur an etwa 27gesunden Probanden durchgeführt. Die Freiwilligen in derPhase-1-Studie wurden in zwei Teile aufgeteilt und in eine von fünfDosis-Kohorten randomisiert, die jeweils eine Einzeldosis von TY014oder Placebo erhielten. Die primären Endpunkte der Studie warenSicherheit und Verträglichkeit, und zu den sekundären Endpunktenzählten Pharmakokinetik und Immunogenität. Im zweiten Teil erhieltendie Freiwilligen vor der Behandlung mit TY014 oder Placebo einenattenuierten Gelbfieberimpfstoff. Die primären Endpunkte dieses Armswaren Sicherheit und Verträglichkeit sowie eine vollständige Avirämiein den Behandlungskohorten.Die Ergebnisse zeigten, dass TY014 nicht nur in den höchstengetesteten Dosen sicher und gut verträglich war, sondern auch dasImpfstoffvirus und die damit verbundenen Nebenwirkungen unterdrückt.Die Studie wurde von der SingHealth Investigational Medicine Unitunter der Leitung von Associate Professor Jenny Low, SeniorConsultant, Department of Infectious Diseases, Singapore GeneralHospital und Co-Director, Viral Research and Experimental MedicineCentre@SingHealth Duke-NUS (ViREMiCS) durchgeführt.Informationen zu TychanTychan, ein klinisch forschendes Biotechnologieunternehmen ausSingapur, konzentriert sich darauf, durch disruptive Technologienlebensrettende Behandlungen für neu auftretende Infektionen fürBedürftige anzubieten. In Abstimmung mit den Zulassungsbehördenbeschleunigen wir die Umstellung von nicht-klinischen Studien aufklinische Studien für neue Krankheitserreger. Gegründet von ProfessorRam Sasisekharan vom Massachusetts Institute of Technology(MIT)/Singapore MIT Alliance for Research and Technology (SMART) undProfessor Ooi Eng Eong von der Duke-National University of Singapore(Duke-NUS), umfasst die Expertise des Unternehmens die BereicheBiologika-Entwicklung und die Biologie akuter Virusinfektionen.Temasek Holdings ist der Gründungsinvestor der Tychan Pte. Ltd. Ltd.Weitere Informationen zu Tychan Pte Ltd finden Sie unterwww.tychan.com (http://www.tychan.com/).Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der HongkongerBörse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führendeOpen-Access-Technologieplattform für Biologika, dieEnd-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vomKonzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln undherstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolgesind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Weltein echtes Dienstangebot aus einer Hand und umfassende Wertschöpfunganzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierteProjekte, darunter 106 Projekte in der vorklinischenEntwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) derklinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) derEntwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einergeplanten Gesamtkapazität bei der biopharmazeutischen Produktion inChina, Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2022voraussichtlich über 280.000 Liter erreichen wird, stellten wirunseren Partnern in der biologischen Herstellung eine robusteLieferkette höchster Qualität zur Verfügung. Weitere Informationen zuWuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com(http://www.wuxibiologics.com/).Pressekontakt:TychanYadunanda (Nandu) Budigiybudigi@tychanltd.comWuXi BiologicsJia Lili_jia0102@wuxiapptec.comManuskripte "Only for Journalists or Media Disclosure" sind bereitsverfügbar (Pharma BioMs. Li Jias86-21-2066-4528li_jia0102@wuxiapptec.com)Original-Content von: WuXi Biologics, übermittelt durch news aktuell