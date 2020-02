WuXi Biologics beglückwünscht Immutep zu positiven Zwischendaten für IMP-321

Shanghai (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), einUnternehmen mit einer weltweit führenden Open-Access-Technologieplattform fürdie Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika, beglückwünscht seinenstrategischen Partner Immutep, ein Biotechnologieunternehmen für die Entwicklungneuartiger Immuntherapien für Krebs und Autoimmunerkrankungen, zu positivenZwischendaten für die laufende Phase-II-Studie TACTI-002 des Unternehmens.Die Daten beziehen sich auf die Anwendung von Immuteps führendemProduktkandidaten Eftilagimod alpha ("Efti" oder "IMP321"), ein löslichesLAG-3-Protein, für die Kombinationsbehandlung mit Pembrolizumab. Die Studiezeigt erfreuliche Ergebnisse mit einer Gesamtansprechrate (Overall ResponseRate, ORR) für die Kombinationsbehandlung von 47 % bei Erst-Linien-Patienten mitnicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, wohingegen die ORR bei einer Monotherapiemit Pembrolizumab nur etwa 20 % beträgt. Die Aktivierung antigenpräsentierenderZellen (Antigen Presenting Cells, APC) und die darauffolgendeT-Zellen-Rekrutierung mit Efti kann eine stärkere Tumorabwehr erzielen, als diesfür Pembrolizumab alleine beobachtet wurde."Die von uns beobachteten Ergebnisse sind sehr ermutigend. WuXi Biologics istein wichtiger Partner für diesen neuartigen Ansatz in der Immunonkologie. Durchunsere weiterführenden Studien gewinnen das Fachwissen und die vom WuXiBiologics-Team geleistete Qualität noch mehr an Bedeutung für Immutep, da dieseeine robuste und zuverlässige Produktionsplattform für die globale klinischeEntwicklung von Efti bieten", kommentierte Marc Voigt, CEO von Immutep."Wir gratulieren Immutep herzlich zu diesem spannenden Durchbruch", so Dr. ChrisChen, CEO von WuXi Biologics. "Es ist uns eine Ehre, weltweit tätigeninnovativen Biotechnologieunternehmen wie Immutep zu ermöglichen, Moleküle vonder Idee bis zur Vermarktung zu entwickeln. Wir werden auch weiterhin durchunser robustes und hochwertiges globales Lieferkettennetzwerk die bestenBiologika bereitstellen, um die klinische Entwicklung dieses Programms zum Wohlevon Patienten rund um den Globus zu beschleunigen."Immutep, das ursprünglich nur vier Mitarbeiter beschäftigte, ist es durch dieproprietäre Technologie-Plattform von WuXi Biologics gelungen, die klinischenStudien zum innovativen IMP321 in Europa und in den Vereinigten Staaten seit2010 zu beschleunigen. Im November 2016 unterzeichneten die beiden Unternehmeneine Absichtserklärung, um für IMP321 eine strategische Partnerschaft für dieEntwicklung und Produktion von Biologika aufzubauen.Informationen zu ImmutepDas weltweit tätige Biotechnologieunternehmen Immutep ist ein führenderEntwickler von LAG-3-basierten Immuntherapie-Produkten zur Behandlung von Krebsund Autoimmunerkrankungen. Immutep ist bestrebt, seine Technologie und seinFachwissen einzusetzen, um innovative Behandlungsoptionen für Patienteneinzuführen und den Wert für Aktionäre zu maximieren. Immutep ist an derAustralischen Wertpapierbörse (IMM) und an der NASDAQ (IMMP) in den VereinigtenStaaten notiert. Der aktuell führende Produktkandidat von Immutep istEftilagimod alpha ("Efti" oder "IMP321"), ein lösliches LAG-3-Protein (LAG-3Ig),das auf einem LAG-3-Immunkontrollmechanismus basiert. Dieser Mechanismus spielteine entscheidende Rolle für die Regulierung der T-Zell-Immunantwort. Eftibefindet sich derzeit in der Phase-IIb-Studie AIPAC als Chemoimmuntherapie beimetastasierendem Brustkrebs. Darüber hinaus werden gerade die Phase-II-StudieTACTI 002 (Two ACTive Immunotherapies) in Zusammenarbeit mit Merck & Co., Inc.,Kenilworth, NJ, USA (außerhalb der USA und Kanada als "MSD" bekannt) zurBewertung der Kombination von Efti und KEYTRUDA® (bzw. Pembrolizumab, eineAnti-PD-1-Therapie) bei mehreren verschiedenen soliden Tumoren(ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT03625323), die Phase-I-Studie INSIGHT-004 mitMerck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und Pfizer Inc. zur Bewertung derKombination von Efti und Avelumab (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT03252938)sowie die Phase-I-Studie TACTI-mel für die Kombinationstherapie beimetastatischem Melanom (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT02676869) durchgeführt.Zusätzliche LAG-3-Produkte, einschließlich Antikörpern, für die Modulation derImmunantwort bei Autoimmun- und Krebserkrankungen befinden sich gerade in derEntwicklung durch Immuteps große Pharma-Partner. Darüber hinaus entwickeltImmutep einen Agonisten von LAG-3 (IMP761) für Autoimmunkrankheiten. WeitereInformationen können Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.immutep.comfinden.Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertesUnternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform fürBiologika, die End-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologikavom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln undherstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Belegunseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Welt ein echtes Dienstangebotaus einer Hand und umfassende Wertschöpfung anzubieten. Zum 30. Juni 2019existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in dervorklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II)der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) derEntwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. 