WuXi Biologics begann mit dem Bau der größten Produktionsstätte in Irland für Biologika unter Verwendung von Einwegbioreaktoren

Shanghai und Dundalk, Irland (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics(2269.HK), ein weltweit führender Anbieter vonOpen-Access-Technologieplattformen für Biologika, derEnd-to-End-Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellungvon biopharmazeutischen Medikamenten anbietet, gab bekannt, dass derBau einer neuen Produktionsstätte für biologischeArzneistoff-Wirkstoffe am Standort Greenfield der irischen IndustrialDevelopment Authority (IDA) in Mullagharlin, Dundalk, Co. Louth,begonnen hat.Als erster Standort des Unternehmens außerhalb Chinas, der von deririschen Regierung über IDA Ireland unterstützt wird, ist diesehochmoderne "Anlage der Zukunft" darauf ausgelegt, sowohltraditionelle Fed-Batch- oder Perfusionsprozesse als auchkontinuierliche Bioprozessverfahren durchzuführen, eineFertigungstechnologie der nächsten Generation, die auf diesem 26Hektar großen Campus erstmals weltweit implementiert wird. NachFertigstellung wird eine Gesamtkapazität von 48.000 l Fed-Batch und6.000 l Perfusion installiert und ist damit eine der weltweit größtenAnlagen mit Einwegbioreaktoren."Wir freuen uns, den Bau der ersten globalen Produktionsstätte vonWuXi Biologics miterleben zu können", sagte Dr. Chris Chen, ChiefExecutive Officer von WuXi Biologics. "Der Beginn dieser neuenEinrichtung symbolisiert den wichtigen Start unseres globalenBiomanufacturing-Netzwerks, um die Herstellung von Biologika höchsterQualität zu garantieren und eine robuste Versorgungskette zu bieten,die Patienten weltweit zugutekommt. Mit diesem neuen Projekt könnenwir aktiv mit allen lokalen Partnern zusammenarbeiten, um diehochmoderne Bioproduktionsanlage zum Vorzeigeprojekt für die gesamteweltweite Biotech-Community zu machen."Informationen zu WuXi BiologicsWuXi Biologics (2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertesUnternehmen, ist die weltweit einzigeOpen-Access-Technologieplattform für Biologika, dieEnd-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vomKonzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln undherstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolgezeigen, dass wir uns dazu verpflichtet haben, unseren globalen Kundenein wirkliches ONE-Stop-Serviceangebot und ein Leistungsversprechenanzubieten. Zum 30. Juni 2018 gab es insgesamt 187 integrierteProjekte, darunter 98 Projekte in der präklinischenEntwicklungsphase, 78 Projekte in der frühen Phase (Phase I und II)der klinischen Entwicklung, 10 Projekte in der Spätphase (Phase III)der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Miteiner bis 2021 erwarteten geschätzten Gesamtkapazität derbiopharmazeutischen Produktion von 220.000 Litern in China, Irland,Singapur und den USA, werden wir unseren Bioproduktionspartnern einrobustes und erstklassiges globales Supply-Chain-Netzwerk bieten.Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unterwww.wuxibiologics.com.