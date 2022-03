Wright Investors Service Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Wright Investors' Service-Kurs wird am 02.03.2022, 22:24 Uhr mit 0.28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Wie Wright Investors' Service derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Wright Investors' Service-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Wright Investors' Service-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wright Investors' Service vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13,36 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4670,41 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0,28 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Wright Investors' Service somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Wright Investors' Service auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Wright Investors' Service sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wright Investors' Service heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50 Punkten, zeigt also an, dass Wright Investors' Service weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Wright Investors' Service weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Wright Investors' Service-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.