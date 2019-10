Wreaths Across America weitet seine Mission auf amerikanischen Soldatenfriedhof in Luxemburg und niederländischen amerikanischen Soldatenfriedhof und Gedenkstätte aus

Columbia Falls, Maine und Hamm, Luxemburg und Margraten,Niederlande (ots/PRNewswire) - Wreaths Across America (WAA) gibtheute bekannt, dass die Organisation sowohl von den luxemburgischenund niederländischen Behörden als auch der American Battle MonumentsCommission (ABMC) die Erlaubnis erhalten hat, aus Balsam-Tanne inMaine gefertigte Kränze zum Gedenken auf den Grabsteinen der 5.073amerikanischen Soldaten, die auf dem Luxembourg American Cemeteryruhen, und weitere 8.291 Kränze auf dem Netherlands American Cemeteryand Memorial niederzulegen.Der Luxembourg American Cemetery befindet sich in der Stadt Hamm,rund 5 Kilometer (drei Meilen) östlich von Luxemburg-Stadt. Dieöffentliche Gedenkfeier und Kranzniederlegung findet dort am Samstag,den 30. November in Anwesenheit mehrerer offizieller Repräsentanteneinschließlich des US-Botschafters in Luxemburg J. Randolph Evansstatt. Am folgenden Tag, Sonntag, den 1. Dezember, findet auf demNetherlands American Cemetery and Memorial in Margraten, Niederlande,eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt. Es handelt sich dabeium zwei der 26 von der ABMC betreuten amerikanischenSoldatenfriedhöfe im Ausland.Der Luxemburger Friedhof wurde, so die ABMC, am 29. Dezember 1944von der 609th Quartermaster Company der Third United States Armyangelegt, als die alliierten Streitkräfte die Ardennenoffensive mitdem "Battle of the Bulge" ("Schlacht der Ausbuchtung") stoppten, eineder entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Stadtdiente als Hauptquartier für General George S. Pattons Third UnitedStates Army. Das Jahr 2019 steht für den 75. Jahrestag derArdennenschlacht, die vom 15. Dezember 1944 bis zum 25. Januar 1945in Belgien, Luxemburg und Deutschland ausgefochten wurde. Tausendevon Soldaten, auf beiden Seiten, verloren in dieser Schlacht ihrLeben - 5.073 der in der Ardennenschlacht und im Vorstoß zum RheinGefallenen haben im Luxembourg American Cemetery ihre letzteRuhestätte gefunden, darunter auch General George S. Patton Jr.Der Netherlands American Cemetery and Memorial wurde 1960eingeweiht und liegt in der Nähe der von den Römern gebautenhistorischen Via Belgica, die Köln mit Boulogne verband. Einzigartigfür diesen Friedhof ist die Verbindung zum niederländischen Volk, daseit 1945 Mitglieder der lokalen Gemeinschaft die Grabstätten unsererGefallenen pflegen.Es ist bereits das zweite Mal, dass WAA, dessen Aufgabe es ist, andie Gefallenen zu erinnern (Remember), diejenigen zu ehren (Honor),die gedient haben, und der nächsten Generation den Wert der Freiheitzu vermitteln (Teach), mit der ABMC zusammenarbeitet und in denVereinigten Staaten aus Balsam-Tanne handgefertigte Kränze stiftet,die auf fremder Erde niedergelegt werden. Im vergangenen Dezembererinnerte WAA auf dem Normandy American Cemetery in Frankreich mit9.387 Kränzen an die dort zur letzten Ruhe gebetteten Soldaten. Diesumfasste auch feierliche Kranzniederlegungen an allen Stränden derD-Day-Invasion, und am Pointe Du Hoc."General Pershing hat gesagt 'Die Zeit wird den Ruhm ihrer Tatennicht abschwächen'. Die fortlaufende Erinnerung an die Soldaten, diedas höchste Opfer für die Freiheit gebracht haben, ist jetztbesonders wichtig, da der 75. Jahrestag des Battle of the Bulge näherrückt, der zweitgrößten Landschlacht in der amerikanischenGeschichte. Das Team des Luxembourg American Cemetery freut sichdarauf, die zweite Wreaths Across America-Veranstaltung im Auslandauszurichten, wenn wir an diese historische Schlacht erinnern",erklärt Jennifer Roman, Superintendent, Luxembourg American Cemetery.Die lebenden Balsam-Tanne-Kränze kommen WAA als Spende desGründers Morrill Worcester zu, der schon seit langem den Traum hat,eines Tages einen Kranz zu Ehren jedes gefallenen US-Soldatenniederlegen zu können, und dies weltweit. Der Transport der fast14.000 Gedenkkränze von Maine nach Europa wird erneut mit großzügigerHilfe der globalen Supply-Chain-Management-Gesellschaft CEVALogistics und Transatlantik-Cargo-Kapazität von United Airlineskoordiniert und durchgeführt."Das Ziel von Wreaths Across America war von Anfang an, all jenezu ehren, die ihrem Land gedient und sich für unsere Freiheitgeopfert haben, und ihrer zu gedenken, wo auch immer sie begrabensind", sagt Wayne Hanson, Vorstandsvorsitzender von Wreaths AcrossAmerica. "Die Ehre zu haben, an diese Soldaten an ihrer letztenRuhestätte erinnern zu können und den Namen jedes Einzelnen zunennen, damit sein Gedenken weiterlebt, ist etwas, worauf wir allesehr stolz sind, und das wir mit dem gebührenden höchsten Respekt undgrößter Würde umsetzen"."Mehr als 5.000 amerikanische Soldaten sind auf dem LuxembourgAmerican Cemetery zur letzten Ruhe gebettet. Ihr Heldentum und ihrEinsatz dürfen nie vergessen oder als selbstverständlich angesehenwerden", erklärt Ambassador Evans, US-Botschafter in Luxemburg. "Esfreut mich sehr, dass Wreaths Across America diese tapferen Männerund Frauen ehrt, die das höchste Opfer gebracht haben, das ein Menschfür Freiheit und Gerechtigkeit und die Freiheit seiner Mitmenschenbringen, oder hoffen zu bringen kann".Die Kranzniederlegungen im Ausland und an den rund 1.700teilnehmenden Standorten in den Vereinigten Staaten werden vonFreiwilligen durchgeführt. Alle der von Wreaths Across Americaausgerichteten Gedenkfeiern sind kostenlos und allgemein öffentlichzugänglich. Weitere Informationen zu den diesjährigen Feierlichkeitenim Ausland finden Sie unter www.wreathsacrossamerica.org/overseas.Informationen zu Wreaths Across AmericaWreaths Across America ist eine gemeinnützige Organisation gemäß501(c)(3), die gegründet wurde, um die Tradition der jährlichenKranzniederlegung auf dem Arlington National Cemetery, die 1992 vonMorrill Worcester, einem Geschäftsmann aus Maine, begonnen wurde,weiterzuführen und weiterzutragen. Die Mission von WAA - Remember,Honor, Teach - wird jedes Jahr auf Neue durch die Koordination vonKranzniederlegungen im Dezember in Arlington und an rund 1.700teilnehmenden Standorten in allen 50 Bundesstaaten der USA unddarüber hinaus mitverwirklichtPressekontakt:Amber Caron(207) 513-6457acaron@wreathsacrossamerica.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/681785/Wreaths_Across_America_Logo.jpgOriginal-Content von: Wreaths Across America, übermittelt durch news aktuell