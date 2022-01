Wrangler-Aktie: Kooperiert mit Roark!

Überblick Wrangler, ein Unternehmen(NYSE:KTB), hat sich mit der Bekleidungsmarke Roark zusammengetan, um die Kollektion Wrangler x Roark’ Out of Range’ herauszubringen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den mutigen und abenteuerlichen Geist des Westens einzufangen. Die Wrangler x Roark Out of Range”-Kollektion bietet abenteuertaugliche, hochwertige Herrenbekleidung. Die limitierte Auflage reicht von hochwertigem Denim bis hin zu gewachstem Canvas, Bio-Baumwolle und Flanellen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!