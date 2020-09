Wr Grace &: Da kann man verrückt werden!

Am 14.09.2020, 22:20 Uhr notiert die Aktie Wr Grace & an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 43.19 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Unser Analystenteam hat Wr Grace & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,79 Prozent liegt Wr Grace & 0,11 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,69. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Wr Grace & damit 39,32 Prozent unter dem Durchschnitt (1,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 1,15 Prozent. Wr Grace & liegt aktuell 39,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Wr Grace &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wr Grace & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (59,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 38,15 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 43,19 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wr Grace & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

