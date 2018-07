Wow! Wirecard ist in diesem Jahr bereits um 70 % gestiegen – aber warum?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie ist bislang eine der besten deutschen Aktien des Jahres 2018. Ins neue Jahr gestartet bei einem Kurs in Höhe von 93,28 Euro, notiert die Aktie des elektronischen Zahlungsabwicklers derzeit bei runden 159,00 Euro (25.07.2018) je Anteilschein. Ein rasanter Anstieg von 70 % in gerade einmal sieben Monaten. Wow!

Für all diejenigen, die sich nun fragen, weshalb die Aktie derart stark gestiegen ist und ob diese Entwicklung noch anhalten kann, werfen wir einen Blick auf das vergangene Halbjahr im Hause Wirecard.

Wirecard wächst und wächst und… wächst

Der Grund, weshalb die Wirecard-Aktie derzeit so extrem auf der Erfolgsspur fährt, hängt mit dem ebenfalls extremen Wachstum des Unternehmens zusammen. Allein in der ersten Jahreshälfte des aktuellen Geschäftsjahres stiegen die Erlöse um beachtliche 45,8 % auf 897,3 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 39,1 % auf 245,5 Millionen Euro.

Hinzu kommt, dass mit dem Wachstum der finanziellen Kennzahlen auch gleichzeitig das Nutzernetzwerk von Wirecards Zahlungsabwicklungslösungen immer weiter wachsen dürfte. So stieg zum Ende des ersten Quartals beispielsweise auch das Transaktionsvolumen im zweistelligen Prozentbereich, was zumindest als Indikator für die immer alltäglicher werdende Verwendung von Wirecards Produkten herhalten kann.

Bereits zum letzten Jahr konnte Wirecard zudem eine Netzwerkgröße von 34.000 (mittel-)großen Kunden, sowie 180.000 Kleinstkunden ausweisen. Ich vermute in Anbetracht der starken operativen Zahlen, dass Wirecard auch hier in diesem Jahr nochmal ordentlich zugelegt haben dürfte. Wer weiß, vielleicht erfahren wir bei der offiziellen Verkündung der Halbjahreszahlen am 16.08. ja diesbezüglich mehr.

Wirecard scheint unaufhaltsam

Unterm Strich war es ein scheinbar unaufhaltsames, mittleres zweistelliges Wachstum, das der Aktie von Wirecard in diesem Jahr ordentlich Auftrieb verlieh. Und sofern dieser operative Wachstumslauf sich weiter fortsetzt, könnten die Chancen im zweiten Halbjahr unter Umständen gar nicht mal schlecht für eine Fortführung dieser beeindruckenden Rallye stehen.

