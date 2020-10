Wow! Buffett hat 78 % seines Portfolios in diesen 5 Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Der CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, hat über die Jahre eine Handvoll atemberaubender Zahlen produziert. Zum Beispiel hat das Orakel von Omaha, wie er oft genannt wird, die Aktien von Berkshire Hathaway in den letzten 55 Jahren zu einer durchschnittlichen Jahresrendite von 20,3 % geführt. Insgesamt ergibt dies einen Gewinn von 2.744.062 %. Anders ausgedrückt: 100 US-Dollar, die 1965 in Berkshire-Hathaway-Aktien investiert wurden, wären am 31. Dezember 2019 über 2,7 Millionen US-Dollar wert gewesen.

Aber dies ist nicht die überraschendste Buffett-Statistik von allen. Obwohl Warren Buffett und sein Team in Dutzende von Unternehmen investieren, bleibt Berkshire nur auf einige wenige Schlüsselnamen konzentriert. Bei der Schlussglocke am 8. Oktober waren 78,4 % des investierten Vermögens von Berkshire Hathaway (fast 188 Milliarden US-Dollar) in nur fünf Aktien gebunden.

Apple: 115,4 Milliarden US-Dollar

Nach Ansicht von Warren Buffett ist Apple (WKN:865985) zu einem dritten Unternehmen innerhalb von Berkshire Hathaway geworden. Es macht fast die Hälfte der Investitionen von Berkshire aus und hat für das Orakel von Omaha fast 80 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen erwirtschaftet (ohne die gezahlten Dividenden).

Wenn Investoren sich in die Wachstumsgeschichte von Apple einkaufen, wissen sie genau, was sie bekommen. Das iPhone bleibt das Smartphone der Wahl innerhalb der USA und wird mehr als wahrscheinlich ein wichtiger Wachstumstreiber Ende 2020 und Anfang 2021 sein, wenn Apple sich darauf vorbereitet, sein 5G-Gerät der nächsten Generation zu enthüllen. Da die Telekommunikationsanbieter ihre drahtlose Infrastruktur aufrüsten, hat dies das Potenzial, die iPhone-Verkäufe für mehrere Jahre zu steigern.

Apple-CEO Tim Cook beaufsichtigt auch den Umbau des Betriebs in einen großen Dienstleister. Dienstleistungen bieten saftige Margen und wachsen zweistellig.

Buffett ist auch ein großer Fan von Apples Kapitalrückflussprogramm. Auch wenn die Rendite von 0,7 % zu wünschen übrig lässt, zahlt Apple jährlich etwa 14 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und hat aggressiv eigene Aktien zurückgekauft.

Bank of America: 26,1 Milliarden US-Dollar

Im Allgemeinen liegt der Anteil von Berkshire Hathaway an den Aktien der Bank bei 10 %. Das liegt daran, dass eine Beteiligung von mehr als 10 % bedeuten würde, dass das Unternehmen von der Federal Reserve als Bankholding-Unternehmen eingestuft wird, was mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden sein kann. Aber mit dem Segen der Federal Reserve Bank of Richmond haben Buffett und sein Team das OK erhalten, ihren Anteil an von Bank of America (WKN:858388) auf bis zu 24,9 % zu erhöhen.

Es ist kein Geheimnis, dass Buffett ein großer Fan von Bankaktien ist, vor allem, weil sie langfristige Geldmacher sind. Das Orakel von Omaha füllt das Portfolio von Berkshire Hathaway oft mit zyklischen Unternehmen, die in der Lage sind, von langen Strecken des Wirtschaftswachstums zu profitieren. Bank of America passt sicherlich in dieses Bild, da sie möglicherweise die zinssensibelste aller großen amerikanischen Banken ist. Wenn die Fed sich dazu entschließt, die Zinsen zu erhöhen, wird die BofA ein Hauptnutznießer sein.

Bank of America hat in den letzten Jahren auch eine ausgezeichnete Arbeit bei der Kontrolle der Nichtzins-Ausgaben geleistet. Da das digitale und mobile Bankwesen immer mehr zunimmt, hat BofA beschlossen, einen kleinen Teil der physischen Filialen zu schließen, um ihre Ausgaben zu reduzieren.

Coca-Cola: 20,2 Milliarden US-Dollar

Der Getränkeriese Coca-Cola (WKN:850663) ist der am längsten gehaltene Anteil (32 Jahre) im Portfolio von Berkshire Hathaway und es ist unwahrscheinlich, dass er in nächster Zeit verkauft oder verkleinert wird.

Die Verlockung von Coca-Cola ist für Buffett doppelt so groß. Da ist zum einen die Kombination aus Branding und geografischer Reichweite. Coca-Cola ist in jedem Land auf der ganzen Welt tätig, mit Ausnahme von Nordkorea und Kuba, und bietet vielfältige Möglichkeiten, mit den Konsumenten in Kontakt zu treten. Das Unternehmen hat Anknüpfungspunkte mit Weihnachten, zahlreiche Prominente und Botschafter in den sozialen Medien und ist wohl das bekannteste Unternehmen für Konsumgüter auf der ganzen Welt. Coke hat einen bedeutenden Anteil an dem globalen Markt für kalte Getränke, was bedeutet, dass es nur wenige Überraschungen gibt, wenn es um die Gewinne geht.

Zweitens ist Coke ein Dividenden-Aristokrat, der Buffett eine Menge Geld einbringt. Basierend auf den 1,64 US-Dollar pro Aktie, die jährlich ausbezahlt werden, und Berkshire Hathaways Durchschnittskosten von nur 3,25 US-Dollar verdoppeln Buffett und sein Team ihre anfängliche Investition alle zwei Jahre.

American Express: 16,1 Milliarden US-Dollar

Habe ich schon erwähnt, dass Warren Buffett Finanz-Aktien mag? Der Zahlungsdienstleister American Express (WKN:850226) ist mit 27 Jahren die Aktie im Portfolio mit der drittlängsten Haltedauer.

Wie bereits bei Bank of America erwähnt, mag Buffett Unternehmen, die von langen Perioden der wirtschaftlichen Expansion profitieren können. In dieser Hinsicht ist AmEx genau richtig. Es wickelt Transaktionen für Händler innerhalb seines Netzwerks ab, verleiht aber auch Geld an Privatpersonen und Unternehmen und erntet so Zinseinnahmen und/oder Gebühren. Obwohl dies American Express in Rezessionen steigenden Kreditrückständen aussetzt, dauern wirtschaftliche Expansionen wesentlich länger als Schrumpfungsperioden.

Außerdem hat AmEx im Laufe der Jahre besonders gute Arbeit geleistet, um wohlhabende Verbraucher zu umwerben. Die Wohlhabenden sind weniger geneigt, ihre Ausgaben während kleinerer wirtschaftlicher Rücksetzer zu ändern, wodurch American Express seinen Weg durch die wirtschaftliche Schwäche besser als einige seiner Konkurrenten meistern kann.

Kraft Heinz: 10,2 Milliarden US-Dollar

Schließlich gibt es noch Kraft Heinz (WKN:A14TU4), was wohl eine von Buffetts am wenigsten beeindruckenden Investitionen der letzten Jahre sein könnte. Berkshire Hathaway besitzt etwas mehr als ein Viertel der ausstehenden Aktien.

Das Problem ist, dass Heinz im Jahr 2016 zu viel für Kraft Foods gezahlt hat, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass das kombinierte Unternehmen im Februar 2019 eine Goodwill-Abschreibung von mehr als 15 Milliarden US-Dollar für eine Reihe von Schlüsselmarken vorgenommen und seine Dividende um 36 % gekürzt hat. Obwohl die Pandemie dazu beigetragen hat, den Umsatz einiger der wichtigsten verpackten Lebensmittelmarken zu steigern, schleppt Kraft Heinz immer noch rund 33,3 Milliarden US-Dollar an Goodwill und fast 29 Milliarden US-Dollar an langfristigen Schulden mit sich herum. Es gibt einfach nicht viel Spielraum oder die Fähigkeit, die Ausgaben zu erhöhen, um das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln.

Wenn es hier eine positive Seite gibt, dann ist es die, dass Buffett und sein Team immer noch jedes Jahr 1,60 US-Dollar pro Aktie an Dividendenausschüttungen einstecken. Das ergibt ein jährliches Dividendeneinkommen von 521 Millionen US-Dollar. Da bleibt nur, die Daumen drücken und hoffen, dass Kraft Heinz einige seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte verkauft, um seine finanzielle Lage zu verbessern.

The post Wow! Buffett hat 78 % seines Portfolios in diesen 5 Aktien appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Wasserstoff, Solar, Elektroautos – unsere Top-Investmentideen

Starkes Wachstum kann Aktien zu fantastischen Investments machen. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Unternehmen von strukturellem Wachstum profitiert. Genau das ist aktuell bei Erneuerbaren der Fall.

Hier gibt es riesige Zukunftschancen. Wir haben uns deshalb nach unseren besten Investmentideen umgeschaut. Tesla kennt jeder, aber diese drei Aktien dürften überraschen.

Du kannst unseren kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ hier anfordern.



Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 12.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Dezember 2020 $210 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020