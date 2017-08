"Wovon träumt das Internet?": 3sat zeigt Werner Herzogs neuesten Dokumentarfilm zu dessen 75. Geburtstag (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 5. September 2017, 22.25 UhrErstausstrahlungWerner Herzog wird 75. Aus diesem Anlass zeigt 3sat unter anderemdessen neuesten Dokumentarfilm "Wovon träumt das Internet?" (USA2016) am Dienstag, 5. September 2017, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung.Der Film erzählt die Geschichte der digitalen Welt - von ihrerGeburtsstunde auf einem kalifornischen Campus bis zu ihrer nochungewissen Zukunft zwischen Utopie und Cyberkrieg.Werner Herzog ist vor allem für seine Spielfilme mit Klaus Kinskibekannt. Doch der Regisseur war immer auch ein begeisterter, vongroßer Neugier angetriebener Dokumentarist. In "Wovon träumt dasInternet?" erzählt er die Geschichte der digitalen Welt. Dabeispricht der in Amerika lebende Filmemacher mit Wissenschaftlern undMachern wie dem Tesla-Gründer Elon Musk. Fast im Plauderton und dochstets kritisch und mit universeller Fragestellung hält Herzog derfolgenreichsten Erfindung des 20. Jahrhunderts den Spiegel vor:Entgleitet uns die Kontrolle über unsere Kreation? Träumt dasInternet bereits von sich selbst? Das Produzieren vonunvorhersehbaren Mustern, wie sie in Träumen vorkommen, kann das Netzschon leisten. Was noch fehle, sei das Bewusstsein, so derHirnforscher Toni Mitchell aus Pittsburgh.Um 0.00 Uhr folgt Werner Herzogs Dokumentarfilm "Tod in Texas"(2012), und am Donnerstag, 7. September, 22.25 Uhr, zeigt 3sat denSpielfilm "Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen" (2009).Der Dokumentarfilm "Wovon träumt das Internet?" als Video-Streamim 3sat-Pressetreff: http://ly.zdf.de/Trz/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/internet3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell