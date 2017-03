Worthington Industries: Der Aufwärtstrend könnte einen Schub bekommen!

Worthington Industries ist ein weltweit agierendes US-Unternehmen, das sich in verschiedenen Bereichen der Metallverarbeitung etabliert hat. Es geht dabei um die unterschiedlichsten Produkte für den täglichen Bedarf, oder beispielsweise auch in der Fahrzeugindustrie, Camping-Gas oder Logistik. Man befasst sich allerdings auch mit Problemlösungen und bietet Projektmanagement an oder auch Verpackungslösungen. Der Umsatz 2016 betrug ca. 2,8 Milliarden USD. Wenn man sich den Chart anschaut, sieht man seit Anfang 2016 einen blitzsauberen Aufwärtskanal, der sich stets in einem angemessenen Abstand zur 200-Tage-Linie entwickelt. In der nächsten Woche werden die Quartalszahlen erwartet und wenn die Ergebnisse den Erwartungen entsprechen könnte es weiter nach oben gehen. In der vergangenen Woche gab es einen kleinen Kursrückgang, der möglicherweise eine Einstiegschance bedeuten könnte.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.