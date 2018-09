Worth Partnership Project unterstützt KMUs, Designer und Technologiefirmen bei der Entwicklung innovativer und zukunftsweisender Produkte und Ideen

Brüssel (ots/PRNewswire) -Nach dem ersten erfolgreichen Aufruf erhalten Interessierte mitdem zweiten Aufruf, dessen Einreichungsfrist am 24. Oktober 2018endet, eine neue Chance, designorientierte Produkte in den BereichenMöbel, Textil, Schuhwaren, Accessoires, Schmuck und Leder mithilfefinanzieller Unterstützung, maßgeschneidertem Coaching undinternationaler Förderung zu entwickeln.Das WORTH Partnership Project (http://www.worthproject.eu/), einevom COSME-Programm finanzierte EU-Initiative zur Unterstützung dereuropäischen Mode- und Lifestyle-Branche bei der Entwicklunginnovativer und designorientierter Produkte, hat den zweiten Aufrufgestartet. Die Bewerbungsfrist endet am 24. Oktober 2018.Bei der ersten Auflage wurden über 100 vielversprechendeProjektvorschläge eingereicht, von denen 41 Partnerschaften, die ihreIdeen vor einem renommierten Gremium präsentierten, in die engereWahl kamen.Nach den abschließenden Beurteilungen wurden 25 Partnerschaftenaufgrund der herausragenden Qualität ihrer Ideen und Partnerausgewählt. Partnerschaften werden zwischen KMUs (kleine undmittelständische Unternehmen) gebildet. Partner aus der Mode- undKonsumgüterbranche, die sich für das Projekt bewerben können, sind:Designer, Kunsthandwerker, Start-up-Unternehmen, KMUs undTechnologieunternehmen, die in den Bereichen Mode/Textil, Schuhwaren,Leder, Schmuck, Accessoires, Möbel und Heimdekoration tätig sind.Jetzt hat das #WORTHProject die nächste Bewerbungsrundeausgerufen, um weitere vielversprechende Projekte zu entdecken. WORTHhat die zweite Etappe einer vierjährigen Reise eingeleitet, derenZiel es ist, 150 Partnerschaften in der Entwicklungsphase zuunterstützen.Die ausgezeichneten Projekte erhalten finanzielle Unterstützung,Coaching, die Möglichkeit zur Teilnahme an internationalenVeranstaltungen, professionelle Kontakte, Unterstützung beim Ausbauder Marktpräsenz und Zugang zu einer innovativen Community, um ihreDesign-Ideen umzusetzen.Das WORTH Partnership Project von COSME unterstützt Kooperationenzwischen Modedesignern, traditionellem und digitalem Kunsthandwerkund der verarbeitenden Industrie. Die ausgewählten Partnerschaftenerhalten:- 10.000 EUR Startkapital pro Projekt- Individuelles Coaching und Beratung in Bezug aufMarktpositionierung des Produktes, Markenaufbau und geistigeEigentumsrechte- Teilnahme an zwei internationalen Veranstaltungen- Networking, branchenübergreifende Zusammenarbeit undProduktentwicklungWährend des ersten internationalen Pitching-Events von WORTHzeigten sowohl die ausgewählten Partnerschaften als auch dieinternationale Jury starkes Engagement. WORTH Weekend übertraf alleErwartungen - das Ergebnis der Veranstaltung war die Schaffung einerCommunity von Innovationsführern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungteilten.Um mehr zu erfahren sowie die Pressemappe, Bilder und Videos zuerhalten, klicken Sie hier (https://www.worthproject.eu/vpo/) auf denLink unserer virtuellen Pressestelle. Und hier(https://www.worthproject.eu/winner-first-call/) für alleInformationen über die Gewinner des ersten Aufrufs aus Deutschland,Frankreich, GB, Spanien, Italien, Belgien, Österreich, derTschechischen Republik, Griechenland, Island, Portugal, Rumänien undden Niederlanden und ihre Projekte.Pressekontakt:André Vidalavidal@dagcom.comTel. + 39-0289-054-151Sara Brambillasbrambilla@dagcom.comTel. + 39-028-905-4168Barbara D'Inceccobdincecco@dagcom.comTel. + 39-028-9054-158Original-Content von: WORTH Partnership Project, übermittelt durch news aktuell