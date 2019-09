Wort & Bild-Verlagsgruppe gründet Venture-Gesellschaft / Know-how-Transfer und Synergien zum Nutzen der Apotheke vor Ort (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Baierbrunn (ots) -Die Wort & Bild-Verlagsgruppe ist spezialisiert auf dieKommunikation von hochwertigen Gesundheitsthemen. Die Magazine,darunter die Apotheken Umschau, erreichen mit ihren seriösen,gründlich und unabhängig recherchierten Inhalten rund 22 MillionenMenschen in Print und 7 Millionen Unique User online pro Monat. Nunweitet das Unternehmen mit einer eigenen Beteiligungsgesellschaftsein Portfolio nachhaltig aus.Der Name der neu gegründeten Beteiligungsgesellschaft erinnert anden Sitz der Wort & Bild-Verlagsgruppe im Süden Münchens: die"Isartal Ventures GmbH & Co. KG". Dort werden zukünftig dieverlagsnahen Investitionen und Beteiligungsaktivitäten der Wort &Bild-Verlagsgruppe gebündelt. Geleitet wird die neue Gesellschaft vonFlorian Bongers. Die langfristige Strategie derBeteiligungsgesellschaft ist der Erwerb von Anteilen jungerUnternehmen innerhalb der deutschsprachigen Gesundheitsbranche. "Wirbeteiligen uns mit Kapital und Media an jungen, interessantenUnternehmen, bringen unser Know-how und Netzwerk ein und möchtendabei besonders von anderen lernen. Mit dieser Strategie erschließenwir für den Wort & Bild Verlag neue, ergänzende Geschäftsfelder undsichern uns den Zugang zu vielversprechenden Menschen undTechnologien", so Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild-Verlagsgruppe.Nach der Apotheken-Bestellplattform Curacado, demApotheken-Informationsportal PTA CHANNEL sowie dem Anteil an der proAvO GmbH sollen weitere Investitionen erfolgen.Durch das langfristig angelegte Engagement derBeteiligungsgesellschaft gestaltet der Verlag die sich schnellverändernde Landschaft der Gesundheitsbranche aktiv mit und stärktdas jahrzehntelange Verhältnis zum Apotheker vor Ort. "Wir wollen diedigitale Transformation im Gesundheitsmarkt im Sinne und Interesseder Apotheker mitgestalten. Unsere Beteiligungen sollen helfen, nochmehr Service und Unterstützung für die Apotheken vor Ort anbieten zukönnen", so Arntzen.Aktuelle BeteiligungenCuracado ist eine regional ausgerichtete Bestell- undLieferplattform, gegründet vom Nürnberger Apotheker Ralf König. DerWort & Bild Verlag hat sich 2018 mehrheitlich an Curacado beteiligt,um diese vielversprechende Technologie allen Apotheken in Deutschlandzur Verfügung zu stellen (www.curacado.de).Die Initiative "pro AvO" (pro Apotheke vor Ort) will einengemeinsamen Standard für digitale Lösungen im Apothekenbereich fürEndkunden etablieren. Um dieses Vorhaben zu realisieren, hat der Wort& Bild Verlag ein Joint Venture mit den Unternehmen Noventi,Sanacorp, BD Rowa und Gehe gegründet (www.pro-avo.de).Gemeinsam mit der WEFRA Werbeagentur gründete der Verlag bereitsim Jahr 2018 die Gesellschaft für Medizinische und PharmazeutischeFortbildung mbH. In dieses gemeinsame Joint Venture wurde die Fort-und Weiterbildungsplattform PTA-Channel eingebracht. Aufbauend aufseiner Erfahrung mit einer der größten Gesundheitsredaktionen imdeutschsprachigen Raum wird der Wort & Bild Verlag, der mehrheitlichbeteiligt ist, die Plattform um neue Module und Fachwissen für denApotheker- und PTA-Alltag erweitern (www.pta-channel.de)."Im Moment beobachten und analysieren wir weiterevielversprechende Geschäftsmodelle und Projekte aus demGesundheitsbereich", so Florian Bongers, Leiter Finanzen &Beteiligungen beim Wort & Bild Verlag. "Wir haben ein offenes Ohr fürgute Ideen und freuen uns über Innovation, Mut und Tatendranginnerhalb der Szene."Zum Wort & Bild Verlag:Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärerGesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen über 13 MillionenVisits** monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für dieLeser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer imVordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine:Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.907.949 laut IVWII/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 647.875),Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.151.350), SeniorenRatgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.676.317), Ärztlicher Ratgeber(3x jährlich verbreitete Exemplare 250.045), medizini (mtl. verkaufteExemplare 1.357.042) und das HausArzt-PatientenMagazin (4x jährlichverkaufte Exemplare 365.750). Quellen: *AWA 2019, ** IVW Online8/2019, IVW II/2019Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell