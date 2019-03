Wort & Bild Verlag rüstet Apotheken digital auf / Erste Online-Shops live (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Baierbrunn (ots) -Der Versandhandel von Medikamenten ist in Deutschland in der Handeiniger weniger. Die großen Online-Apotheken haben 2018 über 1Milliarde Euro umgesetzt. 17 Prozent aller OTC-Arzneimittel werdenheute online gekauft. Je mehr Arzneimitteleinkäufe zu den großenOnline-Apotheken wandern, umso weniger Umsatz bleibt der Apotheke vorOrt. Laut GfK mediscope decken Online-Käufer nur noch 37 Prozentihres Arzneimittelbedarfs in der Apotheke vor Ort. Tendenz sinkend.Die Apotheken vor Ort brauchen ein Angebot für ihre Kunden, das dieSicherheit der Apotheke mit der Bequemlichkeit der Online-Bestellungverbindet: Der Wort & Bild Verlag bietet nun eine ausgereifteclick&collect-Lösung an!Das Modell des neuen click&collect-Online-Shops ist denkbareinfach. Die Apotheke vor Ort integriert den Shop auf ihrerbestehenden Website und bietet so ihren Kunden die Möglichkeit,Produkte vorzubestellen und in der Apotheke vor Ort abzuholen. "UnserZiel ist, die Apotheke vor Ort zu stärken. Mit unseremclick&collect-Online-Shop hat jeder Apotheker die Möglichkeit,Arzneimittelbestellungen seiner Kunden einfach und bequem onlineanzunehmen. Dadurch bleibt die Kundenbeziehung zur Stammapotheke vorOrt aufrechterhalten, und der Kunde muss sich nicht andererBestellsysteme bedienen", erklärt Jan Wagner, Gesamtvertriebsleiterdes Wort & Bild Verlags. Die Nachfrage nach demclick&collect-Online-Shop war von Beginn an sehr hoch, sodass dieersten Apotheken bereits erfolgreich angebunden wurden. Im nächstenSchritt werden alle Wort & Bild-Kunden über den Online-Shopinformiert. "Wir planen nun den deutschlandweiten Rollout", freutsich Wagner.Der Online-Shop im DetailDer Shop kann über einen Link einfach in jede Homepage integriertwerden. "Wir gestalten den Shop im Wunschdesign der Apothekebezüglich Farbe, Logo oder der Bilder", erklärt Diana Gluth, Leiterindigitale Produkte beim Wort & Bild Verlag. Der Kunde bleibt auf derWebsite der Apotheke und sucht direkt dort nach den gewünschtenProdukten. Der Shop ist intuitiv, einfach zu bedienen für denApotheken-Endkunden, genau wie für den Apotheker selbst. AlleKundendaten liegen rechtlich direkt bei der Apotheke und nicht beimShop-Betreiber.Als "intelligentes Shop-Konzept" ist der click&collect-Online-Shopvon Beginn an mit einer umfassenden Artikeldatenbank, Bebilderung,Produktbeschreibung und unverbindlichem Apothekenverkaufspreisbestückt. Der Shop kann einfach individualisiert werden, sodassPreise individuell eingestellt, zusätzliche Artikel hinzugefügt oderentfernt und neue Kategorien angelegt werden können. Die Sicherungder Warenverfügbarkeit ist über eine direkte Anbindung an denpharmazeutischen Großhandel (MSV3-Schnittstelle) möglich. Dadurchwird sichergestellt, dass bestellte Artikel über den Großhandel inein bis zwei Stunden geliefert werden können.Digitale AngeboteDer Wort & Bild Verlag baut sein digitales Angebot für Apothekenkonsequent weiter aus. Vor sieben Jahren wurde die App "Apotheke vorOrt" gestartet, die heute bereits 1,3 Millionen Downloadsverzeichnet. Für rund 10.000 Apotheken in Deutschland stellt der Wort& Bild Verlag eine attraktive Homepage zur Verfügung. DieGesundheitsplattform apotheken-umschau.de verzeichnet monatlich 10Millionen Unique User. Parallel wird auch für Apothekenteams dieSchulungs- und Informationsplattform PTA CHANNEL neu gelauncht.Diese Services werden nun um den Online-Shop erweitert.Verlässliche Basis für den neuen click&collect-Online-Shop des Wort &Bild Verlags ist die erprobte Software von Curacado. Diese Softwarewurde in ihrem Funktionsumfang und ihrer Benutzerfreundlichkeit nocheinmal weiterentwickelt. "Seit Gründung von Curacado hat sich vielgetan! Mittlerweile nutzt eine Vielzahl von Apotheken die regionalausgerichtete Bestell- und Lieferplattform. Die technische Lösungwurde noch einmal verbessert, und das neue Rechenzentrum istISO-zertifiziert", sagt Viktor Hettich, Geschäftsführer von Curacado.Curacado wurde vom Nürnberger Apotheker Ralf König entwickelt, derals Gesellschafter dem Unternehmen weiterhin aktiv verbunden bleibt.Im Jahr 2018 übernahm der Wort & Bild Verlag die Mehrheit an Curacadoim Zuge seiner Digitalisierungsstrategie. Curacado ist der technischeDienstleister von Wort & Bild und liefert die digitale Lösung desOnline-Shops gemäß "made by curacado".click&collect-Online-Shop im ersten Jahr kostenlosDer click&collect-Online-Shop ist für alle Wort &Bild-Apothekenkunden im ersten Jahr kostenfrei, sowohl die Anbindung,der Service als auch der laufende Betrieb, inklusive regelmäßigeAktualisierung der Daten. Er bleibt auch für die nächsten Jahre -abhängig von der Auflage der Magazine - kostenfrei. "Derclick&collect-Online-Shop ist ein Service des Wort & Bild Verlags fürseine treuen Kunden", so Wagner. Für Nicht-Wort & Bild-Kunden kostetder click&collect-Online-Shop 24,99 Euro monatlich netto. Es werdenkeine zusätzlichen Transaktionskosten erhoben, damit die Apothekerfix kalkulieren können.Zum Wort & Bild Verlag:Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärerGesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen mehr als 24,5Millionen Visits* monatlich. Der unmittelbare gesundheitlicheNutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apothekestehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinenfolgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare9.240.287**), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 665.825**),Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.174.250**), SeniorenRatgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.708.567**), Ärztlicher Ratgeber(3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.110**), medizini (mtl.verkaufte Exemplare 1.395.550**) und das HausArzt-PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 389.200**). Quellen: *AWA 2018 undAGOF daily digital facts 2/2019, ** IVW 4/2018Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationMobil: 00 49/ 151 53 85 00 49E-Mail: gudrun.kreutner@wortundbildverlag.deKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell